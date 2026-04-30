Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜觀塘翠屏北邨男子梯間吊頸　昏迷送院搶救

突發
更新時間：05:46 2026-04-30 HKT
發佈時間：05:46 2026-04-30 HKT

觀塘發生企圖自殺案。今日（30日）凌晨3時54分，警方接獲報案，指一名男子在翠屏北邨翠梓樓梯間懷疑吊頸。救援人員接報到場，姓伍（67歲）男事主陷入昏迷，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救。

警方經初步調查，相信事主在大廈2樓梯間以一條尼龍繩上吊，期間尼龍繩突然斷裂，男子跌倒在地下。警方於現場沒有檢獲遺書，正調查事件原因。

 

防止自殺求助熱線：

 

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
星島申訴王| 70後中女高調曬約會豪食$3200大餐 「埋單俠」現身回應 結局大逆轉
申訴熱話
14小時前
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
影視圈
16小時前
六旬廚師強姦淫辱二奶女兒7載重囚18年 官狠批行為墮落可恥 二奶為生活穩定竟無視女兒求助
六旬廚師強姦淫辱二奶女兒7載重囚18年 官痛斥行為墮落可恥 二奶為生活穩定竟無視女兒求助
社會
17小時前
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇實物網上落單 官方：即場試清楚先買
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
時尚購物
15小時前
古天樂傳秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老屍》 疑結伴到韓國睇GD？
古天樂傳秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老屍》 疑結伴到韓國睇GD？
影視圈
13小時前
巴士「路口黨」築長蛇陣被轟自私 揀位自由惹議 網民教一句「咒語」即破解｜Juicy叮
巴士「路口黨」築長蛇陣被轟自私 揀位自由惹議 網民教一句「咒語」即破解｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
周潤發跑步被指瘦到脫相 一原因影響肌肉顯蒼老 外貌不敵同期一男星
周潤發跑步被指瘦到脫相 一原因影響肌肉顯蒼老 外貌不敵同期一男星
影視圈
12小時前
古天樂傳秘婚丨出道逾30年緋聞女友全屬女神級 唯一認愛黃𨥈瑩 7年情斷後獲承諾養一世
古天樂傳秘婚丨出道逾30年緋聞女友全屬女神級 唯一認愛黃𨥈瑩 7年情斷後獲承諾養一世
影視圈
11小時前
坪石邨商場舖頭十室九空？街坊嘆殘忍「幾十年嘅鋪頭全部結業」 逾50年歷史屋邨重建未有期
坪石邨商場十室九空？街坊嘆殘忍「幾十年嘅鋪頭全部結業」 逾50年歷史屋邨重建未有期
生活百科
16小時前
東張西望｜待嫁貌美港女「美容變毀容」  全面紅腫流膿影響視力  美容師老公狂侮辱：報警啦
東張西望｜待嫁貌美港女「美容變毀容」  全面紅腫流膿影響視力  美容師老公狂侮辱：報警啦
影視圈
9小時前