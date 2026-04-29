海關破2宗毒品案 檢大麻花K仔市值1100萬拘2男包括搏擊教練

海關兩日內連破兩宗販毒案，檢獲50公斤大麻花及3.5公斤氯胺酮，市值共1100萬元，行動中拘捕兩名男子，包括一名報稱搏擊教練及倉務員。

海關毒品調查科破兩宗販毒案。

案件中的骰子套裝藏K仔。

海關表示，前日（27日）機場科人員在香港國際機場空運貨站，根據風險評估及管理原則，揀選及查驗一個由新加坡抵港報稱載有汽車座椅的空運貨物，該貨物涉及五張汽車座椅，經檢查後，人員在其中三張座椅，在X光機影像下發現有可疑，影像呈現大量粒狀物品，經深入調查後，人員分別在每張座椅內發現內藏16至18公斤疑為大麻花，案件中檢獲共約50公斤大麻花，市值約970萬港元。

案件隨即交由毒品調查科接手，昨（28日）在屯門採監控行動，其間一名非本地男子上前收取懷疑藏有大麻花的貨物，隨即被海關以涉嫌販運危險藥物拘捕。被捕男子30歲，報稱搏擊教練，欵收取數千元報酬犯案，已被控一項販運危險藥物罪名，明日（30日）在屯門裁判法院提堂。

海關考慮到今次檢獲毒品數量，不排除販毒集團收取大量大麻花作本地分銷用途，行動已成功堵截毒品流入市場，切斷供應鏈。

另一宗案件，人員昨下午在大窩口截查一件由荷蘭寄到香港，報稱骰子套裝的快遞包裹，送往大窩口一住宅單位，人員利用Ｘ光機發現包裹的玩具骰子藏有3.5公斤K仔，市值140萬元，拘捕一名29歲報稱為倉務員的本地男子，他被落案控以一項販運危險藥物罪，明日在西九龍裁判法院提堂。