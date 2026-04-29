Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海關破2宗毒品案 檢大麻花K仔市值1100萬拘2男包括搏擊教練

突發
更新時間：16:56 2026-04-29 HKT
發佈時間：16:56 2026-04-29 HKT

海關兩日內連破兩宗販毒案，檢獲50公斤大麻花及3.5公斤氯胺酮，市值共1100萬元，行動中拘捕兩名男子，包括一名報稱搏擊教練及倉務員。

海關毒品調查科破兩宗販毒案。
海關毒品調查科破兩宗販毒案。
案件中的骰子套裝藏K仔。
案件中的骰子套裝藏K仔。

海關表示，前日（27日）機場科人員在香港國際機場空運貨站，根據風險評估及管理原則，揀選及查驗一個由新加坡抵港報稱載有汽車座椅的空運貨物，該貨物涉及五張汽車座椅，經檢查後，人員在其中三張座椅，在X光機影像下發現有可疑，影像呈現大量粒狀物品，經深入調查後，人員分別在每張座椅內發現內藏16至18公斤疑為大麻花，案件中檢獲共約50公斤大麻花，市值約970萬港元。

案件隨即交由毒品調查科接手，昨（28日）在屯門採監控行動，其間一名非本地男子上前收取懷疑藏有大麻花的貨物，隨即被海關以涉嫌販運危險藥物拘捕。被捕男子30歲，報稱搏擊教練，欵收取數千元報酬犯案，已被控一項販運危險藥物罪名，明日（30日）在屯門裁判法院提堂。

海關考慮到今次檢獲毒品數量，不排除販毒集團收取大量大麻花作本地分銷用途，行動已成功堵截毒品流入市場，切斷供應鏈。

另一宗案件，人員昨下午在大窩口截查一件由荷蘭寄到香港，報稱骰子套裝的快遞包裹，送往大窩口一住宅單位，人員利用Ｘ光機發現包裹的玩具骰子藏有3.5公斤K仔，市值140萬元，拘捕一名29歲報稱為倉務員的本地男子，他被落案控以一項販運危險藥物罪，明日在西九龍裁判法院提堂。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
影視圈
2小時前
19萬買中山車位！港爸疑中「內地睇樓團」水魚局 天價尾數竟要「現金地鐵站交收」｜Juicy叮
19萬買中山車位！港爸中「內地睇樓團」水魚局 天價尾數竟要「現金地鐵站交收」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖掀議 女事主突改口稱「與閨蜜幻想」｜Juicy叮
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖掀議 女事主突改口稱「與閨蜜幻想」｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
以同理心點亮不平凡 師生並肩跨越成長障礙 匡智張玉瓊晨輝學校六度榮膺行政長官卓越教學獎 陪伴學童綻放閃亮人生 點亮不平凡的軌跡：信念驅動創新改變
教育資訊
8小時前
特級怨種︱野蠻阿婆護短「熊孩」孫狂罵司機 天津漢2年發同一片835次訴不公
00:59
特級怨種︱野蠻阿婆護短「熊孩」孫狂罵司機 天津漢2年發同一片835次訴不公
奇聞趣事
2026-04-28 07:30 HKT
關詠荷「兒子」變高大型男 丁力碩士畢業闖荷里活 做埋幕後裝備自己丨陀槍師姐
關詠荷「兒子」變高大型男 丁力碩士畢業闖荷里活 做埋幕後裝備自己丨陀槍師姐
影視圈
3小時前
六旬廚師強姦淫辱二奶女兒7載重囚18年 官狠批行為墮落可恥 二奶為生活穩定竟無視女兒求助
六旬廚師強姦淫辱二奶女兒7載重囚18年 官痛斥行為墮落可恥 二奶為生活穩定竟無視女兒求助
社會
3小時前
灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！
灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！
飲食
2026-04-28 15:55 HKT
巴士「路口黨」築長蛇陣被轟自私 揀位自由惹議 網民教一句「咒語」即破解｜Juicy叮
巴士「路口黨」築長蛇陣被轟自私 揀位自由惹議 網民教一句「咒語」即破解｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
青衣印傭虐兒被捕 涉將兩少主關狗籠 只顧玩手機遭閉路電視揭發
00:35
青衣印傭虐兒被捕 涉將兩少主關狗籠 只顧玩手機遭閉路電視揭發
突發
20小時前