葵涌超速駕駛 74歲婦假冒司機頂包 涉妨礙司法公正被捕

警方接獲報案，指一名女子涉嫌為親人的超速駕駛行為代為頂罪。中央交通攝影機違例調查組經深入調查後，今日（29日）拘捕一名74歲姓黃本地女子，涉嫌妨礙司法公正。



案情透露，2025年年1月6日，一輛私家車在葵涌道被偵速攝影機偵測到超速行駛，案件交由中央交通攝影機違例調查組跟進。人員向涉案私家車車主發出「要求提交司機身份詳情通知書」，該名車主其後向警方稱一名姓黃女子為涉案司機，而該名姓黃女子亦向警方承認是當時違例司機。



調查顯示，被捕女子涉嫌假冒涉案司機頂替車主承擔法律責任。人員以涉嫌「妨礙司法公正」拘捕該名女子，她現正被扣留調查，案件交由沙田警區刑事調查隊第六隊跟進。



警方提醒車主及司機，「妨礙司法公正」為嚴重罪行。根據《刑事訴訟程序條例》，違法者可被處以七年監禁及罰款。另根據《道路交通條例》，車主及司機有責任向警方提交於交通罪行發生時涉案車輛司機的資料，否則有機會被判處監禁六個月及罰款一萬元。