油塘露天停車場財困男車內燒炭輕生 妻子發現惜太遲

油塘道近茶果嶺道交界一個露天停車場，今日（4月28日）下午4時許，一名46歲姓麥男子被妻子發現昏迷於場內一部兩地牌七人車，懷疑燒炭輕生。警方接報趕至，當場證實男子已經死亡。

警方其後將死者遺體移出車輛，用綠色帳篷覆蓋，以待舁走驗屍確定死因；另外警員亦於七人車內搜證，檢獲燒過的炭，其間沒有檢獲遺書。目前案件仍在調查，據了解事主居住附近，任職司機，近日曾受債務問題困擾。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service