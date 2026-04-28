內地香港情報交流 助截獲230萬元可卡因包裹 海關監控遞送拘一女 

香港海關與內地禁毒及緝私部門透過情報交流後，於4月25日截查兩件由內地寄到香港，報稱為書本及服飾的包裹。經檢查後，在其中一件包裹的行李箱夾層內發現約3公斤、值230萬元的懷疑可卡因。關員其後經監控遞送，於昨日（4月27日）在旺角拘捕一名41歲非本地女子。她已被控以一項販運危險藥物罪，案件將於明日（4月29日）在九龍城裁判法院提堂。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可透過24小時熱線182 8080、舉報罪案專用電郵帳戶[email protected]或網上表格舉報懷疑販毒活動。