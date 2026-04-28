水警漁護署聯合打擊非法捕魚 拘15男女涉4宗案 檢拖網蛇籠

鑑於漁護署近兩月接獲漁民投訴，指香港南面水域非法捕魚活動有轉趨活躍情況，該署與水警於過去四個星期，展開反非法捕魚聯合行動。行動中，警方以「非法捕魚」等罪合共拘捕了13男2女，其中12名為內地人，涉及一艘內地漁船及三艘本地船隻。涉案人非法使用拖網及蛇籠捕魚，對海洋生態及海床造成嚴重及長遠影響。

漁護署高級漁業主任(牌照事務及執行)何臻敏表示，根據情報顯示，索古群島至長洲水域一帶出現非法拖網及蛇籠捕魚活動。有見及此，漁護署及警方加強執法力度，在過去四周，由3月27至4月25日展開多次聯合行動，合共成功破獲四宗非法捕魚案件，涉及一艘內地漁船及三艘本地船隻。

當中兩宗案件涉及一艘內地漁船及一艘本地漁船，在索古群島一帶及南丫島水域，用蛇籠作非法捕魚，第三宗案件涉及一艘本地漁船，在石鼓洲一帶進行非法拖網捕魚，最後一宗案件涉及一艘本地非登記船隻，在沙洲龍古洲一帶進行非法捕魚。就上述案件，共有3名本地人士及12名內地人士，其中3名內地人為非法入境者，年齡介乎31至66歲，涉嫌違反漁業保護條例，香港法例第171章而被檢控。

行動中執法人員在相關船上檢取涉案漁具，當中包括蛇籠、攪碌、浮泡、打氣機、潛水裝備，以及用作拖網捕魚的蝦拮、魚網、纜繩及絞纜等，漁護署重申，根據漁業保護條例，香港水域已於2012年全面禁止拖網捕魚，亦於2022年規管在香港水域使用蛇籠捕魚，而所有本地漁船進行捕魚活動，亦要遵守嚴格的相關法例規定，非法使用拖網及蛇籠捕魚，會對海洋生態及海床造成嚴重及長遠影響，亦都削弱漁業界及政府多年來為保護漁業資源，所作出的努力。任何人士如觸犯漁業保護條例，一經定罪，最高可判處罰款20萬元及監禁六個月。

水警南分區助理指揮官(行動)何上仁總督察講述執法行動時表示，警方連同漁護署經過一段時期觀察及情報收集，相信有不守法漁民，於中午至晚上時分，在香港南面水域近長洲、南丫島及索古群島一帶進行非法捕漁活動。

為加強打擊相關非法捕魚活動，在過去四個星期，水警南分區連同漁護署採取連日聯合執法行動，透過利用水警輪進行攔截，成功破獲三宗非法捕漁案件，當中涉及一艘內地漁船以及兩艘本地漁船，包括兩宗涉嫌於南丫島水域及索古群島一帶使用蛇籠進行非法捕漁，以及一宗於石鼓洲及長洲一帶進行非法拖網捕漁的蝦拖漁船，並在船上檢取了一批捕漁工具，包括拖網工具及蛇籠等。 相關人士涉及使用已被禁止的器具捕漁，並由漁護處進行檢控。



警方重申，非法拖網或使用蛇籠的捕漁方法，不但違反相關法例，更會對海床及海洋生態造成嚴重破壞。 故此警方會繼續與漁護署保持緊密聯繫，加強巡邏及採取聯合執法行動，嚴厲打擊非法捕魚活動。