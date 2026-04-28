網購詐騙賣家案首季99宗 警拘33人 女文員售手袋慘失285萬元

警方數字顯示，今年年初至3月底，新界南總區共錄得99宗網上購物詐騙賣家的案件，涉及騙款共超過1,300萬元。新界南總區反詐騙組於本月13日至24日在全港多區採取行動，以涉嫌「洗黑錢」及「以欺騙手段取得財產」罪拘捕21男12女（介乎20至74歲），他們主要是傀儡戶口持有人。

其中一宗最大損失的案件，是一名50歲女文員在網上售賣價值1,000元的手袋，但她被騙徒誘導在假網站輸入網上銀行登入資料，並經3次大額轉帳，共損失約285萬元。

過往的網上購物騙案中，較常見是買家受害；即他們向騙徒過數後，卻收不到貨品。不過，警方發現近期網上購物針對賣家作為受害人的犯罪手法，有上升的趨勢；經分析發現涉及兩大類常見詐騙手法，包括以假交易網站誘使受害人在銀行應用程式內轉賬，以及透過假網站盜取受害人的網上電子銀行登入資料及一次性密碼（OTP）。

分析顯示，其中以假網站誘使受害人在銀行應用程式內轉賬的詐騙手法，騙徒首先會在網上交易平台留言表示有興趣購買受害人放售的貨物，並會要求透過即時通訊軟件（例如WhatsApp）繼續溝通，脫離平台監管。之後騙徒會聲稱需要透過一個「公平交易平台」收取貨款，並發送超連結給受害人。當受害人按下有關超連結後，會被轉至一個高度模仿相關網上交易平台風格的網頁。

在假冒網頁內，會載有受害人原本放售貨物帖文的照片、金額及交易編號等。網頁亦會顯示「買家已付款，請確認接受」等字眼，營造交易即將完成的錯覺。不過在收款前，網頁要求受害人完成一個驗證程序。所謂「收款驗證」，假冒網頁會指示受害人登入網上銀行，其間將由騙徒提供的帳戶編號新增為「收款人」，並提高轉賬限額；變相將原本賣方作為收款人，變成把錢「轉給對方」，而不是收取款項。

當新增「收款人」之後，騙徒會要求受害人在「輸入轉賬金額」欄位填入騙徒提供的「驗證碼」，並向受害人訛稱「呢個操作不會扣款」，結果受害人「確認轉帳」蒙受損失。