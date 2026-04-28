宏福苑執拾︱慈母不幸罹難 女兒哽咽 「會陪爸爸繼續人生路 希望你在另一世界開心過活」

大埔宏福苑五級大火慘劇發生5個月，7幢災廈居民分三輪上樓執拾，今日（28日）輪到最先起火、受災最嚴重的宏昌閣高層住戶回家。其中父母住29樓的何小姐，其母親在火劫中不幸逝世，她今日到場仍不敢上樓，坦言「不是體力問題，我好想上去，但我好驚克服唔到心理上嘅陰影。」

今日上樓的重任交給何小姐的胞弟與弟婦，「爸爸呢幾個月嘅狀態都唔好，好唔捨得媽媽，加上聽證會的消息，不只火災中的受害者，全港市民都心痛。」何小姐說，宏昌閣的肇事單位之前是父母同住，她早在20年前已搬走，大火時僅得媽媽在家，「我知道消息時晏晝四點幾嚟到，當時全層樓已黑煙，行到嚟9分鐘，已經大火。」火災後社工只給她一張單位門口相，並獲告知單位燒毀嚴重，結構嚴重受損，只能兩個人上樓，看實際情況而定是否只能一人入到單位。「最想幫父母拎返有紀念性嘅嘢，例如金器、相機鏡頭等。 」

何小姐買了束鮮花，希望最終能克服心理關口，自己上樓悼念已離世的媽媽。她最想向媽媽傾訴心事，「佢去咗安樂開心嘅地方，我知佢會掛住我哋，希望我哋過新生活，我會話佢知，我哋屋企人會同爸爸好努力咁行呢條路，雖然係艱苦漫長，相信我哋會做到，希望佢喺另一世界開心地生活。 」