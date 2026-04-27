葵涌休班警駕車飛越對面線 被控三宗罪　明天沙田法院提堂

去年11月5日，葵涌大窩口一輛平治失控，剷上路中分隔石壆，飛越對面行車線，撞向停泊路邊的一輛貨車，平治33歲姓梁男司機重創一度命危，警方調查後，證實梁為休班警員，涉三宗罪被捕，明（28日）天在沙田裁判法院提堂。

平治私家車撞向運菜車車尾。

警方稱，被捕男子為一名休班警務人員，他將被調派內勤職務，並禁止配槍；同時重申，警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。消息稱，該休班警隸屬新界南總區，沒有被停職。

警員到場調查。

梁涉嫌三宗罪，包括一項「危險駕駛」罪、一項「沒有遵從交通燈的指示」罪及一項「所展示的配予該車輛的登記號碼不符合展示形式」罪。

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事發於去年11月5日凌晨2時許，一輛自訂車牌的白色平治AMG跑車，沿大窩口道往荃灣方向行駛；途經大窩口道邨富安樓對出左彎後，懷疑失控剷上路中分隔石壆；石壆頓變「跳台」，飛越對面行車線衝前約10米，左邊車頭撞向停泊路邊的一輛貨車車尾。33歲姓梁的平治男司機重創，獲救後由救護車送往瑪嘉烈醫院，一度情況危殆。

警員到場調查。