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水泉澳街市血案│疑兇覺得有人嘲笑自己 情緒失控持刀施襲

突發
更新時間：17:24 2026-04-27 HKT
發佈時間：17:24 2026-04-27 HKT

沙田水泉澳邨街市血案更多內情曝光！消息稱，38歲男魚檔販去年確診患精神病，今（27日）晨在街市開檔時，覺得豬肉檔販在嘲笑自己，突然情緒失控，持刀斬傷兩名肉檔職員，然後平靜地離開現場，他被警員制服後報稱：「精神病發」。

被捕男子姓蘇（38歲），在水泉澳邨街市售賣鯇魚，他與兩傷者相識多年，該魚檔則在豬肉檔後面，雙方一直相安無事。據了解，一年前，蘇在內地確診患上精神病，需定期覆診，兩日前剛從內地返港。他被捕後承認自己患有精神病，聽到肉檔職員似在取笑他，疑精神病發情緒失控。

事件震驚邨內，引起街坊議論紛紛，有街坊表示，蘇平日沉默寡言，並無異樣：「我經常買魚，覺得佢無乜嘢，唔多出聲」。另一目擊者則憶述：「我當時在場，嚇到我死」，並指蘇執起利刀追斬豬肉檔販：「斬完一個又一個，仲要追住斬」。

相關新聞：水泉澳街市兩檔販爭執 其中一男持刀斬傷兩人 當場被捕

事發於早上9時42分，蘇持刀斬傷兩人，其中姓陳（46歲）肉檔男職員面傷及手腕受傷，另一姓賴（38歲）男職員後頸受傷，警員接報到場將蘇拘捕。

 

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