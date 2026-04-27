打擊兒童色情物品罪行 港日韓泰等七地聯手拘326人

香港警方早前聯同新加坡、馬來西亞、日本、韓國、泰國以及汶萊警方，透過情報交流及調查，發現有人經網上或點對點分享軟件下載及分享兒童色情物品。七地警方其後鎖定涉案者的身份，並於3月23日至4月17日採取拘捕行動，合共拘捕326名人士，涉嫌製造及管有兒童色情物品，或干犯其他性罪行。當中香港警方於本月14日，以涉嫌「管有兒童色情物品」及「猥褻侵犯」罪，拘捕9名本地男子。

在港被捕的9名男子，年齡介乎18至61歲。警方在被捕人身上及他們的住所，檢獲15部電腦或外置儲存裝置，以及8部手機，經初步檢驗，在這些數碼裝置中共發現超過200段兒童色情影片及相片。

調查顯示，被捕人士從不同的渠道，包括社交媒體平台、網站或者點對點分享軟件，下載有關兒童色情物品，並且儲存到他們的電腦或智能電話內。香港警方發現其中一名被捕人士，除了藏有兒童色情物品之外，還涉嫌透過一些共同興趣以結識兒童，其後再向對方進行性侵犯。