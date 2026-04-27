宏福苑執拾｜大火腳傷未癒無法上樓 宏昌閣居民：放唔低啲街坊

大埔宏福苑居民分批返回單位執拾個人物品，今日（27日）踏入第8日。居於宏昌閣21樓的胡先生，在大火中與太太同受傷，要由消防員救落樓。他身穿當日逃生的衣着返到宏昌閣樓下，感激消防員救命之恩，但因自己腳傷未癒無法上樓，要由家人代為返回家中執拾。他直言心情難以言喻，「放唔低啲街坊」，又指偶然在街上重遇部分老街坊，「大家無事，都好多感觸」。

胡先生稱自己心情難以言喻，「放唔低啲街坊」。梁國峰攝

胡先生憶述當日和太太被困火場逾15小時獲救，兩夫婦吸入濃煙不適，自己更腳部受傷，由消防員救落樓。他住院十多日後才出院，惟至今下肢仍行動不便，相信無法完全康復。事隔5個月重返家園，他表示其中最希望取回的物品，是家中已故老虎狗的骨灰和遺物，但需要家人代勞上樓執拾。

胡先生希望爭取有下一次機會返回單位，屆時可親自上樓，若然沒有再次上樓機會，他認為會是一種「遺憾」。