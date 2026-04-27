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警偵破66宗詐騙及洗黑錢案拘71人 騙徒冒美公司CEO呃逾1400萬元

突發
更新時間：13:37 2026-04-27 HKT
發佈時間：13:37 2026-04-27 HKT

警方於4月13至26日展開代號「穿雲」的執法行動，打擊詐騙及洗黑錢活動，並以涉嫌「洗黑錢」及「以欺騙手段取得財產」罪拘捕71人，涉及66宗騙案及相關洗黑錢案件，共有136人受害，合共損失超過5.35億元。

被捕的71人包括49男22女（介乎20至76歲），他們的角色主要是傀儡戶口持有人，分別報稱的職業包括會計師、裝修師傅、地產經紀和家庭主婦。受害的136人年齡介乎18至71歲，涵蓋不同社會背景和來自不同地方，包括部分高收入及高學歷人士，他們的職業包括公司董事及文員等。各受害人損失的款項介乎500元至1,400萬元不等。當中約567萬元詐騙款項，由反詐騙協調中心成功攔截。

警方港島總區科技及財富罪案組督察梁鈺亨。
警方港島總區科技及財富罪案組督察梁鈺亨。
警方港島總區科技及財富罪案組督察高樂陶。
警方港島總區科技及財富罪案組督察高樂陶。

警方港島總區科技及財富罪案組督察梁鈺亨指出，其中損失金額最高的一宗案件，涉及1,476萬元的洗黑錢案。受騙的為一間美國公司，報案人是公司經理，報案人於2025年7月收到騙徒發出的電郵，對方假扮為該公司的行政總裁，指示報案人因商業營運原因而需要調動公司資金，將大概180萬美元（折合約1,476萬港元），轉到指定的香港銀行戶口。報案人不疑有詐，按指示作出轉帳安排。直到稍後報案人與真正公司行政總裁聯絡，始知行政總裁的電郵已被騙徒「騎劫」，於是向香港警方求助 。案件經警方調查，至今已經以涉嫌「洗黑錢」罪，拘捕兩名傀儡戶口持有人。 

港島總區科技及財富罪案組督察高樂陶則表示，騙徒手法層出不窮，最近除了常見的假冒官員和投資騙案之外，騙徒又重施故技，假冒銀行、電訊公司、政府機構或知名企業發送欺詐短訊，誘導受害者點擊惡意連結或提供個人資料，最終導致損失金錢及個人資料被盜用。港島總區刑事部在3月份成功瓦解一個活躍於本港詐騙集團，該集團利用觀塘一個工廈單位作為釣魚短訊的發放中心。警方以「串謀詐騙」罪拘捕4名本地男女，他們涉嫌與今年1月至3月發生的25宗同類型偽冒水務署、證券公司、零售商等釣魚短訊詐騙案件有關，涉及金額超過80萬元。

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