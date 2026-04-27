好市民獎｜樺加沙襲港下救起墮海市民 獲獎船家籲「欺山莫欺水」

2025年9月，超強颱風「樺加沙」吹襲香港期間，柴灣嘉業街對開海域風高浪急，有在岸邊的市民不幸被捲入大海，生命危在旦夕，幸得熱心市民梁浩賢與其父親挺身而出，在惡劣天氣下駕駛小艇展開營救，成功救起遇溺的3人。梁浩賢於今年三月獲頒「全年好市民獎」，他謙稱只是略盡綿力，救人功勞應歸於專業的救援人員，但他希望事件可令大眾謹記「欺山莫欺水」，於惡劣天氣下應留在安全地方，避免置身險境。

生死營救展開之前，梁浩賢與父親身處柴灣對開海域，打算為船隻進行防風加固，以應對狂風暴雨。他憶述，當時岸上傳來一陣陣的呼喊聲，惟風浪太大，無法聽清楚呼叫的內容，但憑直覺感到不妥，隨即與父親駕駛小艇駛往聲音來源處查看，只見岸上有數名市民聚集，當中一名女孩放聲大哭。

「好市民獎頒獎典禮2025」於今年三月十四日舉行。警務處處長周一鳴（右）頒發「全年好市民獎」予在去年超強颱風「樺加沙」吹襲香港期間，勇救三名墮海遇溺者的梁浩賢。

梁浩賢隨眾人視線望去，隱約見到海面上有人載浮載沉，駛近後驚覺一名男子正單手支撐著其妻兒，在巨浪中苦苦掙扎。梁先生立即與父親分工合作，先後將兩母子救上小艇。他形容，當時情況極其危急，墮海男子雖有意識，但明顯力竭兼言語不清，本想將他同步救起，但小艇因承重問題，隨時有翻側的風險，惟有將其雙手固定於船身，再慢慢將小艇駛回岸邊尋求支援。

當小艇到達碼頭後，梁先生積極配合趕抵現場的救援人員，及後3名遇溺者被送往醫院搶救。參與救援工作的警員陳倩彤對梁先生的熱心行為深表感激。她指出，當時的情況相當危急，幸得市民梁先生及時出手，尤其是在惡劣天氣下，熱心市民的即時協助，協助了救援人員的工作，極大地提升了救援工作效率。

梁浩賢將墮海者帶回岸邊，交由救援人員接手進行施救。 資料圖片

其實今次並非梁浩賢首次在海上施救。他透露，多年前隨父親於內地工作期間，相鄰船隻的喧鬧引起其注意，及後發現一名工人墮海昏迷，另一名工人正在營救，但因不熟水性，開始體力透支，他見狀跳入冰冷的海水中，將兩人拖回船上。正是這份正義感，令他即使在多年後再次面對危急情況，依然義無反顧地伸出援手。

「回想起當時危急的情景，後來得知傷者的情況已經好轉，我頓時如釋重負，其他事情已經不足掛齒。」出身漁民世家的梁浩賢，對於成為「全年好市民獎」得主表現謙虛，他坦言自己並非英雄，因為他深信，香港每天都一定有很多默默無聞的好人好事發生，「我只是剛好路過，向有需要的人施以援手，談不上是『救人』，真正救人於危難的是在場的所有救援人員。」

當日參與救援的柴灣分區軍裝巡邏小隊高級警員梁嘉榮表示，當警方電台傳出有人墮海的報案，他與隊員第一時間前往支援，當時海況十分惡劣，警方、消防及救護等部門人員嚴陣以待。不久熱心市民梁浩賢駕駛小艇駛回岸邊，眾人立即登船施救。警員陳倩彤則負責陪伴和安撫在岸上的小女孩，高級警員梁嘉榮帶領輔警警員林寶生在場指揮調度，協助與各部門溝通、調配救援裝備及開闢運送傷者的通道，確保傷者上岸後能以最快速度送院接受治理。

熱心市民梁浩賢（左二）於去年颱風「樺加沙」吹襲香港期間拯救墮海市民，當日參與救援行動的柴灣分區軍裝巡邏小隊高級警員梁嘉榮（右二）、警員陳倩彤（右一）及輔警警員林寶生（左一）感謝他及時介入協助拯救行動。

早年曾因防疫貢獻獲頒「紅雞繩」的梁嘉榮認為，今次成功拯救生命有賴熱心市民和各部門的攜手努力，缺一不可，市民梁先生的表現亦相當亮眼。他分享，在過去超過30年的警務工作生涯中，不論是追捕賊人或是救援工作，市民的熱心參與和協助總能讓警務工作更具成效，「警民衷誠合作，往往事半功倍。」

除了協助救援工作，警方亦兼顧家屬的身心狀態，當發現涉事家庭的女兒在岸邊目睹事件，情緒失控，警員陳倩彤全程緊抱女童安撫其情緒。陳倩彤憶述，女童當時不斷哭問家人情況，令人鼻酸，在穩定對方情緒後，她透過女童手機聯繫其居住在附近的親屬，並護送女童前往與親屬會合。她強調，警方的職責不單是在前線執法，同時會盡最大能力對涉案人士提供情緒支援。

記者 麥鍵瀧

好市民獎勵計劃在1973年推出，向積極協助警方防止或偵查罪案、逮捕罪犯的市民頒發獎金，以示嘉許。1984年增設全年最傑出好市民獎，進一步推廣好市民獎勵計劃，以鼓勵更多市民協助警方撲滅罪行。即掃二維碼了解更多資訊。

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