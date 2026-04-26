西貢內地女子佛堂門燈塔打卡 意外墮海昏迷

今（26日）晨11時許，一名女子在東龍洲對開墮海，漁船駛經發現，由漁民救起，她當時已陷昏迷，由水警輪送往藍灣半島，再轉送東區醫院搶救，幸無性命危險。

據了解，46歲女事主為內地人，與朋友到佛堂門燈塔拍照，其間在岸邊不慎跣腳，從三米高岸邊墮海，岸上遊客大驚呼救，並拋出救生水泡，其間一對夫婦駕駛漁船經過，將女事主救起，她當時仍有知覺，不久陷入昏迷。

佛堂門燈塔為打卡熱點。網圖

西貢遊客「打卡」墮海意外時有發生，今年元旦日早上10時14分，來自廣州的21歲姓黃男子，到西貢破邊洲行山，其間行到懸崖位置拍照疑失足墮70米下海面，同行同學報警求助，送院搶救後證實不治。

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