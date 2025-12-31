西貢破邊洲21歲內地青年懸崖拍照墮海 消防救起明顯死亡

今(31日)早上10時14分，一名內地青年偕同學來港，到西貢破邊洲行山，其間行到懸崖位置拍照疑失足墮70米下海面，其同行同學報警求助，消防接報在附近搜救，並通知政府飛行服務隊候命，其後消防小艇尋獲事主，並將他救起，惟他已陷入昏迷，被送往西貢對面海水警基地，經檢驗後證實死亡。

事主姓黃，21歲，是來自廣州的旅客。據了解，黃與另外三名同學共四人於今日上午10時，在西貢破邊洲行山，黃與友人行到破邊洲一個懸崖邊的涼亭休息及拍照。其間黃男為靠近懸崖邊捕捉風景拍照時，不慎失平衡墜落約70米高崖。隨行友人目擊事發經過，立即報警求助。水警及消防到場後，將黃男救起並交由救護員進行急救，最終重傷不治。

警方初步調查後，發現死者後腦嚴重骨折及身上有多處擦傷。相信死者意外失足墮崖，案件無可疑及列屍體發現。現交由西貢警區雜項調查隊跟進。

翻查資料，2022年4月7日下午近2時，西貢破邊洲附近的撿豬灣石灘，發現一名女子倒臥於距離30米岸邊的石灘上，女子已明顯死亡。姓曾34歲女死者，身旁發現其個人財物，包括背囊、相機、水袋等，並沒有任何財物損失。據悉，女事主獨自前往行山時遇上意外。警方初步調查相信有人行山時失足，意外從高處墮下致死，事件無可疑。