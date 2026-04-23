啟德醫院地盤意外｜遺屬頓失支柱 嘆「少咗一人搵食好困難」 勞工處：全速調查

啟德醫院地盤奪命工業意外，59歲姓林男工慘被組裝件壓斃。死者生前與妻子育有二子，長子表示，父親為家庭經濟支柱，非常顧家，母親難以接受事實，一直在哭，他希望公司盡快徹查意外成因，給他們一個交代。

目前，勞工處正全速調查意外，並已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該建築地盤內操作叉式起重車及運送相關構件。

相關新聞：啟德醫院地盤奪命意外 中年男工遭一噸組件壓倒 重創送院不治

死者長子希望父親公司盡快交代意外原因。劉漢權攝

死者兒子：媽接受唔到，一直喊

死者養叔來自福建，十多年前來港，兩兒子在內地出世，其後申請來港團聚，長子從事電梯工程，幼子當維修工，一家四口居住在沙田碩門邨。長子表示，父親從事地盤雜工十多年，在出事地盤僅工作兩天，其公司至今尚未就身後事及賠償安排等洽談。

他又說，二判老闆所指，父親是被墮下的石屎板擊中，背部有致命傷，而家庭經濟狀況一般，父親身後事需要公司支援，「少咗一人搵食，好困難」。明天他們將會認屍，母親情緒較波動：「媽媽唔係太好，媽接受唔到，一直喊」。

死者遺下三母子。劉漢權攝

勞工處向承建商發出「暫時停工通知書」

事發於昨午（22日）下午5時許，養叔被發現受傷暈倒，其後工人被送往聯合醫院，經搶救後回天乏術。初步調查相信，一件重約一噸、體積約1米乘2.3米乘0.65米的組裝件，在鏟車運送期間懷疑傾側，壓向男工背部，導致意外。

勞工處表示，高度關注昨日（4月22日）下午在啟德一建築地盤內發生的致命工作意外。意外中，一名男工在協助叉式起重車處理一件混凝土預製構件期間，被突然翻倒的構件壓着，送院後證實不治。對於在意外中有工友身故，勞工處十分難過，並對其家屬致以深切慰問。

勞工處續指，在得知意外發生後，處方已即時派員到意外現場展開調查，已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該建築地盤內操作叉式起重車及運送相關構件，直至處方信納有關承建商已採取適當的措施消除有關危害，才可復工。

勞工處強調正全速調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。