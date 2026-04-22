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啟德醫院地盤奪命意外 中年男工遭一噸組件壓倒 重創送院不治

突發
更新時間：22:22 2026-04-22 HKT
發佈時間：21:17 2026-04-22 HKT

啟德承昌道及祥業街交界的啟德醫院第二期地盤，今日（4月22日）下午5時許一名59歲姓林男工被發現受傷暈倒，其後工人被送往聯合醫院，經搶救後回天乏術。初步調查相信，一件重約一噸、體積約1米乘2.3米乘0.65米的組裝件，在鏟車運送期間懷疑傾側，壓向男工背部，導致意外。目前警方將案件列作工業意外跟進，勞工處事後亦即時派員到場，現正調查意外原因。

疑預製消防喉轆組件涉事

勞工處事後即時派員到場，現正調查意外原因。據了解，涉事男工居住沙田，任職雜工。另外工業傷亡權益會則引述消息稱，當時工友協助將預製消防喉轆組件穩固在鏟車上運送，豈料途中被組件壓倒。工權會續指，對意外十分難過，其職員會繼續協助家屬所需。

醫管局促大判徹查及善後

醫院管理局表示，今日傍晚接獲工程總承建商通知，一名受僱於工程分判商的男工在工作期間受傷昏迷，工人被送往基督教聯合醫院急症室搶救後證實死亡。醫管局對事件感到難過，對離世工人的家屬致以深切慰問，已要求總承建商必須為家屬提供適切協助、妥善照顧家屬及處理工人的後事。

醫管局強調非常關注事件，在知悉事件後隨即向工程總承建商中國建築工程（香港）有限公司了解及跟進，並敦促總承建商必須嚴肅跟進，盡快採取一切必要措施，確保地盤安全。醫管局已要求總承建商徹查事件成因，盡快向醫管局提交報告。

醫管局又稱，一直非常重視轄下醫院工程的工業安全，知悉總承建商已向勞工處呈報事件，該局亦會督促總承建商全力配合勞工處及相關執法部門的調查。

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