宏福苑執拾︱第二輪宏昌閣宏仁閣居民上樓 涉死亡單位政府派心理學家支援

大埔宏福苑七幢受火樓宇居民分批返回單位執拾，今日（23日）是第二輪的第一天，宏昌閣5個樓層及宏仁閣10個樓層的居民可陸續上樓。政務司副司長卓永興、保安局局長鄧炳強和社會福利署署長杜永恒，早上視察準備情況後會見傳媒。

卓永興表示，受災大廈之中，宏昌閣和宏泰閣單位焚毀情況嚴重，涉及的死亡個案亦多，上樓的居民需要更多支援，特別是情緒和心理的支援，當局會加強特別支援。居民會有一名警員陪同上落樓，對於涉及死亡個案的單位，每戶亦會有社署一位臨床心理學家及一位社工全程陪同；個別住戶如有需要，社署會再派臨床心理學家及社工增援。

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卓永興指出，第二輪上樓安排，由今日起會每日同時開放2座樓宇，今日開放的是宏昌閣5個樓層及宏仁閣10個樓層。第二輪開放上樓時間由今日至下周二（28日），開放宏昌閣、宏仁閣，再加上之後宏道閣，為期6日完成。至於第三輪上樓安排，會開放宏泰閣、宏建閣及宏盛閣，將於本月29日起上樓，直至5月4日。

另外，卓永興指截至昨日，有600名住戶經一戶一社工反映，希望可以再次上樓執拾，當局會積極安排，讓這些住戶再次上樓。

自周一（20日）起，宏福苑七幢受火樓宇的居民，可分階段返回單位執拾個人財物。首輪宏新閣居民分批上樓3日，至昨日結束，當局指運作大致暢順有序。由20日至22日的過去3天內，上樓的宏新閣居民分別有77戶共264人、78戶共275人，以及78戶共264人。

警方於首天接獲11宗居民懷疑有財物遺失的求助個案，其中4宗個案成功尋回失物。第二日警方亦接獲11宗居民懷疑有財物遺失的求助個案，當中同樣有4宗個案成功尋回失物。至於昨日，警方共接獲7宗居民懷疑遺失財物的求助個案，其中6宗個案成功尋回失物。

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由本月20日起，大埔宏福苑七幢受火樓宇的居民分批獲安排返回單位執拾。