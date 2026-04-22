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宏福苑執拾｜第3日宏新閣高層78戶上樓 警接7宗疑遺失財物 6宗尋回1宗無搜掠痕跡

突發
更新時間：21:41 2026-04-22 HKT
發佈時間：21:41 2026-04-22 HKT

今日（4月22日）是大埔宏福苑七幢樓宇居民分批上樓的第3日，政務司副司長卓永興曾到場視察安排，其間卓永興聽取民眾安全服務處總參事梁冠康講述上樓的工作情況，並為準備出發的駐樓層專隊打氣，同時又向支援居民的地區服務及關愛隊伍隊員表達謝意。政府表示，今日開放的是宏新閣高層的11個樓層。上樓秩序良好，運作大致暢順。透過「一戶一社工」登記在今日上樓的戶數是79戶271人；實際有出現上樓的戶數是78戶264人。

另外由相關部門合組的綜合詢問處，今日收到7宗居民求警協助個案和5宗市民身體不適的求助個案，以及3宗個案需要尋求心理輔導服務。該7宗求警協助，涉及居民懷疑有財物遺失，有關財物包括電腦、飾物和金飾等。警方即時派員協助搜查，就其中6宗個案成功協助住戶尋回相關失物；餘下1宗的單位並無被搜掠痕跡，而居民亦未能提供財物的詳細資料。

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當局統計，今日上樓的住戶，進出大廈的平均時間是2小時34分鐘，最短的是50分鐘，最長的是4小時5分鐘，大概四分一的居民逗留時間少於兩小時，約1.5%的居民逗留時間少於一小時。今日總共有21戶45人上落大廈不止一次，其中14戶32人多走一次，4戶7人多走兩次，2戶4人多走3次，而最多的1戶有2人多走4次。

政府強調，每日出動過千名來自不同部門的同事，包括警務處、民安隊、消防處、醫療輔助隊、民政事務總署、社會福利署、房屋署、房屋局和從其他部門動員的人員，以及地區服務及關愛隊伍義工，全力支援上樓居民。

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