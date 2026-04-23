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宏福苑執拾︱第二輪宏昌閣宏仁閣居民上樓 卓永興鄧炳強視察安排

突發
更新時間：07:30 2026-04-23 HKT
發佈時間：07:30 2026-04-23 HKT

大埔宏福苑七幢受火樓宇居民分批返回單位執拾，今日（23日）是第二輪的第一天，宏昌閣5個樓層及宏仁閣10個樓層可陸續上樓。

政務司副司長卓永興、保安局局長鄧炳強和社會福利署署長杜永恒早上視察準備情況後，之後會會見傳媒。

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政務司副司長卓永興、保安局局長鄧炳強和社會福利署署長杜永恒，視察上樓安排後會見傳媒。梁國峰攝
政務司副司長卓永興、保安局局長鄧炳強和社會福利署署長杜永恒，視察上樓安排後會見傳媒。梁國峰攝

自周一（20日）起，宏福苑七幢受火樓宇的居民，可分階段返回單位執拾個人財物。首輪宏新閣居民分批上樓3日，至昨日結束，當局指運作大致暢順有序。由20日至22日的過去3天內，上樓的宏新閣居民分別有77戶共264人、78戶共275人，以及78戶共264人。

警方於首天接獲11宗居民懷疑有財物遺失的求助個案，其中4宗個案成功尋回失物。第二日警方亦接獲11宗居民懷疑有財物遺失的求助個案，當中同樣有4宗個案成功尋回失物。至於昨日，警方共接獲7宗居民懷疑遺失財物的求助個案，其中6宗個案成功尋回失物。

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由本月20日起，大埔宏福苑七幢受火樓宇的居民分批獲安排返回單位執拾。
由本月20日起，大埔宏福苑七幢受火樓宇的居民分批獲安排返回單位執拾。

 

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