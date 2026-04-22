水警海關聯手全方位打擊水路私煙 一周連破5案檢3500萬元貨拘一男

海關及警方於最近一星期（4月13日至20日）聯合行動，打擊水路快艇走私未完稅香煙，堵截不法之徒收入來源。行動先後在大嶼山、元朗及新田等地偵破5案，檢獲市值約3,500萬元的778萬支私煙，並拘捕一男。調查發現，走私集團近期棄用大型倉庫，改為將私煙分散儲存於多個偏僻小型鐵皮屋，企圖「化整為零」供應本地或海外。不過，在水警及海關的海陸全鏈條打擊機制底下，當局成功由源頭堵截不法之徒的收入來源。

水警小艇分區總區特遣隊主管高級督察達芬拿尼表示，其中兩宗在大嶼山偵破的私煙案件，人員透過情報分析，鎖定全港多處走私黑點後，安排人員及水警船埋伏。其後，人員先後在4月13日傍晚及15日晚上，分別在梅窩及大澳一帶，均發現快艇靠近偏遠岸邊及沙灘，將貨物由快艇搬上貨車。人員見狀隨即收網，不法之徒見事敗，登上快艇逃去無蹤。兩宗案件共檢118萬支私煙及兩部涉案貨車，私煙市值約553萬元，應課稅值約391萬元。警方與海關正繼續追捕涉案人士，案件正由海關跟進。

至於另外3宗案件，海關稅收罪案調查科稅收調查第一組調查主任李嘉霖表示，3宗案件均在4月15日被搗破。海關收到警方通報後隨即行動，先後破獲位於元朗及新田的3個私煙儲存及分銷倉庫，檢獲660萬支私煙，市值約3000萬元，應課稅值約2200萬元，並拘捕一名43歲報稱司機的中國籍男子。

海關相信倉庫內私煙是經水路走私來港，抵岸後被貨車運載至新界偏僻鐵皮倉儲存。其後，私煙集團會用大小圖案不同的紙箱，將私煙重新包裝，假扮是普通貨物，以便掩人耳目供應市面。另外，部分私煙甚至被貼上了寄往海外的郵遞標籤，相信會被二次走私，轉往其他高煙稅地區販售圖利。

當局亦發現，為應對海關強力打擊，不法之徒不再租用大貨倉，而是將私煙分散到不同規模較小的鐵皮屋儲存，並盡快散貨，試圖避開執法減低損失。然而在海關警方建立的海面、沿岸至市區倉庫全鏈條打擊機制下，走私活動終被有效遏制。海關將繼續與警方緊密合作，目前案件仍在調查，當局正積極了解私煙來源及去向，不排除更多人被捕。