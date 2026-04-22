宏福苑執拾｜愛貓男帶花束上樓 拜祭大火中焗死貓咪

大埔宏福苑宏新閣居民今日（22日）最後一天上樓執拾個人物品，25樓居民麥先生的一隻愛貓，在大火中喪命；而家中亦存放了另一隻過往飼養的貓咪骨灰。他特意帶備花束，重返家園拜祭愛貓，亦希望取回貓咪的骨灰。

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下午時分，麥先生拖篋到達宏新閣，上樓取回個人財物。對於火災後多月，終於可以重返家園執拾個人物品，他表示以平常心看待，並指自己和胞弟及表弟等一行四人上樓，「主要男丁」，希望「盡量拎囉，有幾多攞幾多」。不過，他表示最希望取回家中擺放的貓咪骨灰。

原來麥先生飼養的該隻貓於早前已經死亡，「嗰隻貓嘅骨灰已經喺度」，而他另一隻愛貓則在宏福苑大火中喪命。他憶述：「隻貓第一日（大火）應該已經焗死咗」，又指消防員在數日後將貓咪遺體帶落樓，當時所見「佢（貓）仲好靚，冇燒過」，故相牠是焗死於火場內。麥先生特別帶備花束，上樓拜祭愛貓。

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