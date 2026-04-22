Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑執拾｜愛貓男帶花束上樓 拜祭大火中焗死貓咪

突發
更新時間：15:58 2026-04-22 HKT
發佈時間：15:58 2026-04-22 HKT

大埔宏福苑宏新閣居民今日（22日）最後一天上樓執拾個人物品，25樓居民麥先生的一隻愛貓，在大火中喪命；而家中亦存放了另一隻過往飼養的貓咪骨灰。他特意帶備花束，重返家園拜祭愛貓，亦希望取回貓咪的骨灰。

相關新聞：宏福苑執拾｜孝順仔「代父從軍」撐24層上樓 帶走昔日回憶滿載多篋及背嚢

下午時分，麥先生拖篋到達宏新閣，上樓取回個人財物。對於火災後多月，終於可以重返家園執拾個人物品，他表示以平常心看待，並指自己和胞弟及表弟等一行四人上樓，「主要男丁」，希望「盡量拎囉，有幾多攞幾多」。不過，他表示最希望取回家中擺放的貓咪骨灰。

原來麥先生飼養的該隻貓於早前已經死亡，「嗰隻貓嘅骨灰已經喺度」，而他另一隻愛貓則在宏福苑大火中喪命。他憶述：「隻貓第一日（大火）應該已經焗死咗」，又指消防員在數日後將貓咪遺體帶落樓，當時所見「佢（貓）仲好靚，冇燒過」，故相牠是焗死於火場內。麥先生特別帶備花束，上樓拜祭愛貓。

相關新聞：宏福苑執拾｜住30樓婆婆上樓「腳震」女婿代勞 檢護照珍貴舊相笑開顏

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
施明設靈前夕家醜再升級！李泳漢反擊鼎爺為「嗰個女人」洗白 否認靠老竇供養：人工都係公司出
01:43
施明設靈前夕家醜再升級！李泳漢反擊鼎爺為「嗰個女人」洗白 否認靠老竇供養：人工都係公司出
影視圈
14小時前
90後少女棄銀行工創業賣Pokémon卡！家人由不支持變「入坑」 營業額最高達7位數︰我賭啱咗
90後少女棄銀行工創業賣Pokémon卡！家人由不支持變「入坑」 營業額最高達7位數︰我賭啱咗
時尚購物
6小時前
六合彩2.28億金多寶｜網傳「刀仔鋸大樹」秘技一文睇 3種「懶人投注法」竟是陷阱？｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜網傳「刀仔鋸大樹」秘技一文睇 3種「懶人投注法」竟是陷阱？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
施明設靈丨李家鼎與李泳豪致花圈「鬧雙胞」 新抱署名花圈被放後樓梯？ 豪仔證心意被李泳漢丟棄
施明設靈丨李家鼎與李泳豪致花圈「鬧雙胞」 新抱署名花圈被放後樓梯？ 豪仔證心意被李泳漢丟棄
影視圈
2小時前
李家鼎哭了！心痛揭家醜月付最少5萬養李泳漢一家 炮轟大新抱搞是搞非：肚裏三把刀
01:34
李家鼎哭了！心痛揭家醜月付最少5萬養李泳漢一家 炮轟大新抱搞是搞非：肚裏三把刀
影視圈
21小時前
造假？67歲阿伯曬小學畢業證書 網民踢爆「世紀級穿崩位」 事主現身釋疑結局神反轉｜Juicy叮
造假？67歲阿伯曬小學畢業證書 網民踢爆「世紀級穿崩位」 事主現身釋疑結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
施明設靈丨李泳漢與妻兒現身 家族決裂後首露面 日前表明拒李泳豪老婆Agnes到場
施明設靈丨李泳漢與妻兒現身 家族決裂後首露面 日前表明拒李泳豪老婆Agnes到場
影視圈
2小時前
孫儷拒絕移英受全民激讚 14歲餅印子複製《甄嬛傳》逆天美貌 籃球健將身高180cm
孫儷拒絕移英受全民激讚 14歲餅印子複製《甄嬛傳》逆天美貌 籃球健將身高180cm
影視圈
7小時前
厚德邨男子身處高層單位外簷篷，談判專家展開游說。梁國峰攝
珍惜生命｜將軍澳厚德邨男子企跳 掛「迫害血書」控訴 談判專家勸服救一命
突發
4小時前
00後港女月供$4000深圳置業！力數內地買樓3大好處 網民激讚打開新思路：好識計劃
00後港女月供$4000深圳置業！力數內地買樓3大好處 網民激讚打開新思路：好識計劃
生活百科
22小時前