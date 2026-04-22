Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑執拾｜孝順仔「代父從軍」撐24層上樓 帶走昔日回憶滿載多篋及背嚢

突發
更新時間：13:45 2026-04-22 HKT
發佈時間：13:45 2026-04-22 HKT

大埔宏福苑宏新閣居民今日（22日）最後一日回家執拾個人財物，陸續有高層戶上樓。24樓住戶林先生已搬出多年，惟父母一直在宏新閣單位居住，家中亦滿載其舊時回憶。他自言今次重返單位是「代父從軍」，替年邁父母上樓執拾，其間有幸發現單位損毀不算嚴重，最後搬走包括舊照片在內的大批貴重物品，可謂「滿載而歸」。

相關新聞：宏福苑執拾｜住30樓婆婆上樓「腳震」女婿代勞 檢護照珍貴舊相笑開顏

今早9時許，林先生代父母上樓執拾物品，途中他行樓梯需要休息兩次，自言父母也已經年屆八旬，自己「代父從軍都好應該」。他透露自小在宏新閣單位居住，長大後曾經遠赴海外，之後回港亦搬到其他地方居住。今次他重返家園，入屋後發現大部分地方完好，「屋內有啲熏黑，有灰，但大火燒過就冇」、「梳化同床都冇事」，直呼十分「好彩」。

林先生在單位逗留一個多小時，將珍貴回憶悉數帶走，包括舊相薄等。他笑言最後帶走的物品載滿「2個篋，加4個袋，再加幾個背囊」， 「貴重嘢已經攞走晒」。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
施明設靈前夕家醜再升級！李泳漢反擊鼎爺為「嗰個女人」洗白 否認靠老竇供養：人工都係公司出
01:43
施明設靈前夕家醜再升級！李泳漢反擊鼎爺為「嗰個女人」洗白 否認靠老竇供養：人工都係公司出
影視圈
11小時前
李家鼎哭了！心痛揭家醜月付最少5萬養李泳漢一家 炮轟大新抱搞是搞非：肚裏三把刀
01:34
李家鼎哭了！心痛揭家醜月付最少5萬養李泳漢一家 炮轟大新抱搞是搞非：肚裏三把刀
影視圈
18小時前
六合彩2.28億金多寶｜網傳「刀仔鋸大樹」秘技一文睇 3種「懶人投注法」竟是陷阱？｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜網傳「刀仔鋸大樹」秘技一文睇 3種「懶人投注法」竟是陷阱？｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
港人深圳配名牌眼鏡甩Logo「預告」找晦氣 店家隔空「開條件」 網民：算了吧｜Juicy叮
港人深圳配名牌眼鏡甩Logo「預告」找晦氣 店家隔空「開條件」 網民：算了吧｜Juicy叮
時事熱話
2026-04-21 13:20 HKT
鄭欣宜為《歌手2026》熱身？ 休養後變面尖尖身形激瘦 一個小細節驚揭健康狀況
鄭欣宜為《歌手2026》熱身？ 休養後變面尖尖身形激瘦 一個小細節驚揭健康狀況
影視圈
17小時前
00後港女月供$4000深圳置業！力數內地買樓3大好處 網民激讚打開新思路：好識計劃
00後港女月供$4000深圳置業！力數內地買樓3大好處 網民激讚打開新思路：好識計劃
生活百科
19小時前
04:02
星島申訴王 | 夏蕙BB實測北上秘笈 上水出閘即慳$17 長者必學一招「平搭頭等」
申訴熱話
6小時前
01:43
宏福苑執拾︱17樓居民自備外骨骼步行輔助器 上樓取回高達模型及兩夾萬
突發
2026-04-21 13:20 HKT
流水蝦燒烤場全線結業！推5小時任食海鮮救市失敗 熟客不捨：唔知可以再喺邊到食到......
流水蝦燒烤場全線結業！推5小時任食海鮮救市失敗 熟客不捨：唔知可以再喺邊到食到......
飲食
21小時前
90後少女棄銀行工創業賣Pokémon卡！家人由不支持變「入坑」 營業額最高達7位數︰我賭啱咗
90後少女棄銀行工創業賣Pokémon卡！家人由不支持變「入坑」 營業額最高達7位數︰我賭啱咗
時尚購物
3小時前