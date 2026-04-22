宏福苑執拾｜孝順仔「代父從軍」撐24層上樓 帶走昔日回憶滿載多篋及背嚢

大埔宏福苑宏新閣居民今日（22日）最後一日回家執拾個人財物，陸續有高層戶上樓。24樓住戶林先生已搬出多年，惟父母一直在宏新閣單位居住，家中亦滿載其舊時回憶。他自言今次重返單位是「代父從軍」，替年邁父母上樓執拾，其間有幸發現單位損毀不算嚴重，最後搬走包括舊照片在內的大批貴重物品，可謂「滿載而歸」。

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今早9時許，林先生代父母上樓執拾物品，途中他行樓梯需要休息兩次，自言父母也已經年屆八旬，自己「代父從軍都好應該」。他透露自小在宏新閣單位居住，長大後曾經遠赴海外，之後回港亦搬到其他地方居住。今次他重返家園，入屋後發現大部分地方完好，「屋內有啲熏黑，有灰，但大火燒過就冇」、「梳化同床都冇事」，直呼十分「好彩」。

林先生在單位逗留一個多小時，將珍貴回憶悉數帶走，包括舊相薄等。他笑言最後帶走的物品載滿「2個篋，加4個袋，再加幾個背囊」， 「貴重嘢已經攞走晒」。