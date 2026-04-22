宏福苑執拾｜第三日上樓 宏新閣高層戶早練習行樓梯 盼領回愛貓骨灰

大埔宏福苑七幢受災大廈的居民自周一（20日）起分階段上樓執拾個人物品，今日（22日）是第三日安排，亦是首輪宏新閣住戶最後一天上樓，輪到高層住戶回家。有住戶為上樓準備，早前每日行15層樓梯練習，盼可在單位檢獲愛貓的骨灰和結婚戒指等。

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今早9時前，已陸續有居民來到大埔社區會堂登記，準備上樓。有人帶同行李篋、背囊及購物袋等，亦有人自備了摺凳、掃把及水鞋等上樓。住宏新閣24樓的鄧小姐，由朋友陪同上樓。她表示為了今天早作準備，之前練習行樓梯，每日練習上一兩次15層樓梯。她又說，早前愛貓已離世，骨灰存放在家中的不鏽鋼器皿中，希望可以檢回，亦希望可以找回結婚戒指及相片等。

另一名25樓居民何女士稱，她居於宏福苑40多年，無論燒毁情況如何，都想回家看看。何女士的女兒則希望取回陪伴自己多年的大提琴，以作紀念。