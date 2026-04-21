宏福苑執拾｜宏新閣78戶上樓 警方接獲11宗個案疑財物遺失 兩宗尋求心理輔導

今日（21日）是大埔宏福苑七幢樓宇居民分批上樓的第二日，開放的是宏新閣中層的10個樓層，上樓秩序良好，運作大致暢順。



政府表示，透過「一戶一社工」登記在今日上樓的戶數是77戶271人；而實際有出現上樓的戶數是78戶275人（多出的一戶是昨日因病未能出席的住戶）。今日上樓的住戶，進出大廈的平均時間是1小時48分鐘，最短的是21分鐘，最長是3小時25分鐘，大概有13%的住戶在大廈內逗留不足1小時。今日共有14戶34人在3小時內上落大廈不止一次，其中8戶23人多走一次，4戶8人多走2次，1戶1人多走4次，而最多的1戶有1人多上落5次、1人多上落4次。

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相關部門合組的綜合詢問處，今日收到11宗居民求警協助個案和兩宗市民身體不適的求助個案，以及兩宗個案需要尋求心理輔導服務。

警接11宗求警協助 其中4案成功助住戶尋回失物

11宗求警協助，涉及居民懷疑有財物遺失，有關財物包括相機、飾物和金飾等。警方即時派員協助搜查，就其中4宗個案成功協助住戶尋回相關失物；另外4宗個案所涉及的單位損毁比較嚴重，經調查後，居民亦相信財物可能已被焚毁；餘下3宗的單位並無被搜掠痕跡，而居民亦未能提供財物的詳細資料 。



政府指總結首日上樓的經驗後，今日開始現場已作出兩項調整，包括擴大在廣福社區會堂的裝備穿戴區並增加桌椅數目及加設帳篷擋雨；和在大埔浸信會公立學校的居民等候區增加桌椅數目，以及加大在校內的物品儲存區，方便居民等候上車。



政府每日出動過千名來自不同部門的同事，包括警務處、民安隊、消防處、醫療輔助隊、民政事務總署、社會福利署、房屋署、房屋局和從其他部門動員的人員，以及關愛隊義工，全力支援上樓居民。