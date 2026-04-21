觀塘中年漢疑財困燒炭亡 業主上門揭發
更新時間：22:31 2026-04-21 HKT
發佈時間：22:31 2026-04-21 HKT
發佈時間：22:31 2026-04-21 HKT
今日（21日）傍晚6時許，警方接獲觀塘康寧道91至103號華發大樓一業主報案，指其41歲姓張男住戶在單位內暈倒。救援人員接報到場，發現張男倒臥床上，旁邊有一盤已熄滅的炭，現場被證實死亡。警方於現場有檢獲遺書，張男死因有待驗屍後確定。消息指，張男近日疑受金錢問題困擾。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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