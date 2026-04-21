宏福苑執拾︱家中攝影鏡頭全毀損失70萬元 攝影發燒友：望一望，鞠個躬

大埔宏福苑宏新閣居民上樓執拾物品第二日，今日（21日）14樓住戶盧先生返回單位後，帶走數個已被燒熔的相機鏡頭殘骸離開。雖然帶走的鏡頭已經用不到，但盧先生表示過往「成日摸住」這些鏡頭，故有情意結，他都想帶熔掉的鏡頭離開，「偶爾望一下、偶爾紀念一下！」

盧先生帶走數個已被燒熔的相機鏡頭殘骸。

原來盧先生是攝影愛好者，家中存放數十個攝影鏡頭，包括Leica鏡頭。他與兒子一同上樓，回家執拾逗留大約1時，之後帶走數個爛溶溶的相機鏡頭殘骸。據盧生提供的單位照片可見，屋內有大量相機、鏡頭全部遭大火燒毀，他估計單是相機鏡頭已損失約60至70萬元。

被問及是否心痛和不捨？盧卻表現豁達，表示：「買過囉，人無事就得啦」，又指「最緊要生命，有生命先有得玩鏡頭」、「單位上一趟就夠晒」。他坦言上樓前已預計悉數鏡頭被焚毀，形容：「都知道冇喇，望一望，鞠個躬（道別）。」