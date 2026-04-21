宏福苑執拾︱17樓居民自備外骨骼步行輔助器 上樓取回高達模型及兩夾萬

大埔宏福苑居民返回單位執拾個人物品，今日（21日）踏入第二日，首輪獲安排的宏新閣居民，繼續分批上樓。有中層戶自備外骨骼步行輔助器，以便「撐」樓梯回家，惟他發現家中已付之一炬面目全非，最後取回金器、兩個夾萬及兒子的模型玩具等便離開。

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居於宏新閣17樓的譚先生，早前為上樓執拾做好準備，花費約6,000元在內地買來外骨骼步行輔助器，方便自己上樓。今早他上樓後，直言：「用咗10分鐘左右就上到樓，（外骨骼步行輔助器）幫到四成。」不過，他形容家中損毀嚴重，「99%冇晒」。最後經執拾取回心愛的高達渣古超合金模型，一些金器、銀仔，以及兩個夾萬等。雖然大部分物品都燒過，譚仍珍而重之。

由於今次執拾的物件有限，譚先生表示，希望政府安排居民日後可再有上樓機會，自己「可能都要再返嚟」。

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談到踏入家門一刻，他形容「好差，真係好差。門口好恐怖」 ，他更忍不住落淚，要除下眼鏡抹淚。「冇得救，好多嘢都冇咗。」他隔鄰是父親的單位，下午還要上多次樓為爸爸家執拾，「還一還老竇的心願，睇吓有冇錶，玉鈪搵得返，」他衷心希望每個街坊都可找到自己的奇蹟。

談來未來，他指宏福苑發生火災後，現時契機是政府協助居民買樓，「我由沙田搬入大埔都40年以上，我覺得係應該放下，重建生活。」