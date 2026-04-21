Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

4分鐘2宗奪命車禍│落馬洲旅遊巴撞女途人昏迷送院亡 司機涉危駕被捕

突發
更新時間：10:23 2026-04-21 HKT
發佈時間：10:23 2026-04-21 HKT

落馬洲古洞路發生今日（21日）4分鐘內第二宗奪命交通意外。今（21日）早上8時57分，一部接送完學生的旅遊巴，由68歲男司機載乘女保母，沿古洞路往新由方向行駛，駛至文天祥公園對開，一名41歲女子，突由左車頭橫過馬路，旅巴收掣不及撞倒女途人，倒地淌血重創昏迷不醒，被往北區醫院搶救後不治。警方經調查後，拘捕旅遊巴司機，涉嫌危險駕駛導致他人死亡，並將他帶署調查。路旁遺下一條血路。警員用黑膠布遮蓋左車頭位置，稍後進行驗車。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
影視圈
2026-04-20 09:00 HKT
麥當勞隱藏點餐技巧！1方法慳$8.5買豬柳漢堡餐 網民：2026仲有人唔知？
麥當勞隱藏點餐技巧！1方法慳$8.5買豬柳漢堡餐 網民：2026仲有人唔知？
飲食
22小時前
$1換購盒裝特大雞蛋！百佳超市推6大優惠 慶祝「佳蛋仔」生日
$1換購盒裝特大雞蛋！百佳超市推6大優惠 慶祝「佳蛋仔」生日
飲食
17小時前
前女警自爆雲南潑水節執勤遭水槍射私處，還被潑過熱水。
00:34
雲南潑水節︱前女警自爆執勤遭水槍射私處 還被潑過熱水｜有片
即時中國
2026-04-20 10:00 HKT
83歲黃一飛激罕返港舉步維艱 神秘中年女子手拖手全程攙扶 肚腩如鼓飽受病痛困擾
83歲黃一飛激罕返港舉步維艱  神秘中年女子手拖手全程攙扶  肚腩如鼓飽受病痛困擾
影視圈
3小時前
地產中介放售公屋盤稱「全新靚裝修連電器」 惟屋內1設計遭網民群嘲：法證先「風」？
地產中介放售公屋盤稱「全新靚裝修連電器」 惟屋內1設計遭網民群嘲：法證先「風」？
生活百科
21小時前
警員到場調查。蔡楚輝攝
00:43
4分鐘2宗奪命車禍│油塘港鐵站對開女子捱貨車撞 頭髮被扯甩掛倒後鏡 送院不治
突發
2小時前
趙雅芝慘遭推撞向前仆畫面曝光 保安怒極反擊場面失控 遭狂迷緊盯生命屢受威脅
趙雅芝慘遭推撞向前仆畫面曝光 保安怒極反擊場面失控 遭狂迷緊盯生命屢受威脅
影視圈
2026-04-20 10:00 HKT
金像獎2026丨資深DJ陳永業讀錯江𤒹生名字 自辯屬「少少沙石」遭狂轟 30字道歉平息風波
金像獎2026丨資深DJ陳永業讀錯江𤒹生名字 自辯屬「少少沙石」遭狂轟 30字道歉平息風波
影視圈
14小時前
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
飲食
2026-04-19 10:00 HKT