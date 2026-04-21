4分鐘2宗奪命車禍│落馬洲旅遊巴撞女途人昏迷送院亡 司機涉危駕被捕

落馬洲古洞路發生今日（21日）4分鐘內第二宗奪命交通意外。今（21日）早上8時57分，一部接送完學生的旅遊巴，由68歲男司機載乘女保母，沿古洞路往新由方向行駛，駛至文天祥公園對開，一名41歲女子，突由左車頭橫過馬路，旅巴收掣不及撞倒女途人，倒地淌血重創昏迷不醒，被往北區醫院搶救後不治。警方經調查後，拘捕旅遊巴司機，涉嫌危險駕駛導致他人死亡，並將他帶署調查。路旁遺下一條血路。警員用黑膠布遮蓋左車頭位置，稍後進行驗車。