瘦瘦筆｜衞生署聯警搜兩藥房拘5男 檢大量未經註冊藥物包括日本減肥藥Mounjaro

俗稱「瘦瘦筆」的抗肥胖症藥物「Mounjaro」（中文譯名：猛健樂／滿健樂），近年受到不少市民追捧，不少人為求盡快「甩肉」更自行在網上購針。鑑於市面上有人非法售賣或管有未經註冊但屬於《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下第1部毒藥及處方藥物的抗肥胖症藥物，衞生署今日（20日）表示，連日來加強在全港各區巡查和執法，已聯同警方拘捕5名涉嫌違反藥物相關法例的男子，並檢獲大量未經註冊藥物，包括以日文顯示含有「替爾泊肽」的未經註冊抗肥胖症藥物。



上周五（17日），衞生署聯同警方搜查沙田區一間註冊藥房，檢獲超過400粒危險藥物「氯硝西泮」、20種未經註冊的藥物（包括6盒未經註冊、以日文標示含有「替爾泊肽」的抗肥胖症藥物），以及30多種其他受管制藥物（包括2700多粒的精神科藥物「唑吡坦」等）。行動中，4名年齡介乎25歲至55歲的男子被捕。他們涉嫌違反藥物相關法例，包括販運危險藥物、非法管有未經註冊藥劑製品，及未將第1部毒藥存放在上鎖容器內等。

衞生署聯同警方檢獲以日文顯示含有「替爾泊肽」的未經註冊抗肥胖症藥物。

衞生署今日再聯同警方在佐敦一間註冊藥房採取執法行動，拘捕一名36歲男子，他涉嫌非法售賣抗肥胖症藥物（產品標籤上以日文顯示含有「替爾泊肽」的第1部毒藥）和未經註冊藥劑製品，以及未將第1部毒藥存放在上鎖容器內。行動亦檢獲13盒標籤上以日文顯示含有「替爾泊肽」的未經註冊的抗肥胖症藥物。衞生署的調查繼續。



衞生署指「替爾泊肽」用以治療肥胖症，其副作用包括嘔吐、噁心和腹瀉。含有「替爾泊肽」、「唑吡坦」及「氯硝西泮」的藥劑製品均屬《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥及處方藥物，只可在醫生指示下使用，並必須憑醫生處方在註冊藥劑師監督下於藥房出售。此外，「氯硝西泮」屬《危險藥物條例》（第134章）規管的危險藥物。

4名衞生署人員在佐敦一間註冊藥房採取執法行動。

衞生署強調，署方有既定機制監察市場上（包括互聯網上）銷售的藥物。當發現有人涉嫌非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥、危險藥物，本署會即時展開調查，需要時亦會把個案轉介相關執法部門跟進，或與其他執法部門展開聯合行動，如發現任何違規行為，定會依法處理。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥，未將第1部毒藥存放在上鎖容器內屬刑事罪行，每項罪行一經定罪最高罰款100,000元及監禁兩年。此外，根據《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款5,000,000港元及終身監禁。