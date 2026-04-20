退休男誤墮殺豬盤網戀騙局 被「台妹」氹投資美股失250萬元

「殺豬盤」騙局專門針對渴望愛情的人，騙徒會先讓你小額獲利，再誘你投入巨款。一名退休男子誤墮殺豬盤網戀騙局，被氹投資最終損失250萬元。

日前一名61歲退休男子在社交平台facebook認識一位自稱在台灣從事IT的女子，二人由日常閒聊到分享生活，然後再互稱寶貝，短時間內成為網戀 。甜言蜜語過後，女方將話題轉到「投資美股」，訛稱自己熟悉市場，又向事主發送連結，引導他進入虛假投資網站，聲稱網站有AI分析系統提供精準投資 tips 及「穩陣高回報」策略。

事主不虞有詐，按指示多次轉賬至不明個人銀行戶口「投資」，最終損失超過250萬港元，而「情人」最終亦蹤杳。

警方提醒市民， 網上情人突然變投資專家，要即刻提高警覺，對方提供「高回報」「AI內幕貼士」，十居其九是陷阱，切勿按下不明投資連結，亦不要將大額資金轉至陌生人或不明平台戶口，投資轉帳前，同家人商量。