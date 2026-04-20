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荃灣竹林禪院和尚打鬥案 其中一人被控「普通襲擊」罪 下周一西九提堂

突發
更新時間：17:54 2026-04-20 HKT
發佈時間：17:54 2026-04-20 HKT

上月14日，荃灣竹林禪院發生打鬥事件，一名51歲和尚涉嫌「普通襲擊」被捕，被控一項「普通襲擊」罪，本月27日在西九裁判法院提堂。

事發於上月14日早上9時許，竹林禪院有兩名和尚發生爭執，互相推撞，其中一人更揮拳施襲。警方接報到場調查，以涉嫌「普通襲擊」拘捕一名51歲和尚，至於遇襲的57歲和尚左邊面部紅腫，清醒被送到仁濟醫院接受治理，案件交由荃灣警區軍裝巡邏小隊第二隊負責調查。

據了解，二人於7年前的一個慶典認識及結怨。竹林禪院從3月8日起，一連七日舉行法會，並邀請多名和尚於今日一同出席法會。案發時10名和尚排成一列，並於大雄寶典內繞行祈求福佑，遇襲和尚站在施襲的和尚後方，二人因排隊次序問題發生爭執，未幾發生打鬥。

相關新聞： 荃灣竹林禪院法辦法會 兩和尚為排隊次序爆衝突 一傷一被捕

 

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