荃灣竹林禪院法辦法會 兩和尚為排隊次序爆衝突 一傷一被捕

荃灣竹林禪院發生打鬥事件。今日（14日）早上9時許接獲報案，指芙蓉山路竹林禪院有兩名和尚發生爭執，互相推撞，其中一人更揮拳施襲。警方接報到場調查，以涉嫌「普通襲擊」拘捕一名51歲和尚，至於遇襲的57歲和尚左邊面部紅腫，清醒被送到仁濟醫院接受治理，案件交由荃灣警區軍裝巡邏小隊第二隊負責調查。

據了解，二人於7年前的一個慶典認識及結怨。竹林禪院從3月8日起，一連七日舉行法會，並邀請多名和尚於今日一同出席法會。案發時10名和尚排成一列，並於大雄寶典內繞行祈求福佑，遇襲和尚站在施襲的和尚後方，二人因排隊次序問題發生爭執，未幾發生打鬥。

