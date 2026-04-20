內地男大鬧港大智華館 情緒激動哭崩裸奔嚇煞學生

一名內地男子前日（18日）在香港大學自修室「智華館」大吵大鬧，其間更脫去衣物，最終驚動保安報警。有網民在社交平台發文表示，該名男子情緒失控，不斷在自修室內奔跑，又咆哮痛哭稱：「I’m king of world」、「世界沒希望了」。

多名網民在社交平台「小紅書」表示，該名男子情緒不穩在電梯裡嚎哭，之後脫去衣服裸奔，又在「智華館」內大吵大鬧，嚇得在場的學生目瞪口呆。

一名內地男子前日在香港大學自修室「智華館」大吵大鬧。麦麦@小紅書圖片

現場遺下多件衣物，相信屬於男子所有。叫我大王@小紅書圖片

警方表示前日晚上8時許接獲港大保安報案，指一名男子在自修室內自言自語，並脫去衣服。警員到場時，男子已穿回衣服，清醒由救護車送往瑪麗醫院檢查，事件中無人受傷，並無財物損毀。據了解，被捕男子42歲，為持雙程證來港的內地人，並非港大的師生，案件列作「發現精神紊亂人士」處理。

香港大學回覆《星島頭條》表示，保安於4月18日晚接獲報告，指一名情緒不穩且衣衫不整的人士在百周年校園智華館內出現。保安人員接報後已即時到場處理，並召喚救護車到場。經核實，該名人士並非港大學生或教職員，在接受救護員初步治理後，由警員陪同送往醫院作進一步檢查。

