旺角七旬翁遭女子兜搭按摩 帶上樓期間被搶5萬元金鏈

旺角發生搶劫案。今日（19日）晚上近7時，一名75歲姓鄺老翁向警方報案，指在花園街138號的梯間被一名年約40歲的女子搶去一條金鏈，約值5萬元。女子得手後逃之夭夭，警方到場翻查附近閉路電視及進行搜查，但未有發現，將案件列作「盜竊」處理，交由旺角警區刑事調查隊跟進。

消息指，老翁今日較早時分在街頭被一名女子兜搭進行按摩，之後他尾隨對方上樓，詎料對方突然露出賊相，搶走其金鏈。警方正追緝涉案一名年約40歲的女子，她身高約1.65米，中等身材，身穿白色衫、藍色牛仔褲及戴口罩。

警方在花園街一帶進行搜查。黃文威攝

老翁在花園街138號的梯間被一名女子搶去一條金鏈。黃文威攝