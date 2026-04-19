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旺角七旬翁遭女子兜搭按摩 帶上樓期間被搶5萬元金鏈

突發
更新時間：22:14 2026-04-19 HKT
發佈時間：22:14 2026-04-19 HKT

旺角發生搶劫案。今日（19日）晚上近7時，一名75歲姓鄺老翁向警方報案，指在花園街138號的梯間被一名年約40歲的女子搶去一條金鏈，約值5萬元。女子得手後逃之夭夭，警方到場翻查附近閉路電視及進行搜查，但未有發現，將案件列作「盜竊」處理，交由旺角警區刑事調查隊跟進。

消息指，老翁今日較早時分在街頭被一名女子兜搭進行按摩，之後他尾隨對方上樓，詎料對方突然露出賊相，搶走其金鏈。警方正追緝涉案一名年約40歲的女子，她身高約1.65米，中等身材，身穿白色衫、藍色牛仔褲及戴口罩。

警方在花園街一帶進行搜查。黃文威攝
警方在花園街一帶進行搜查。黃文威攝
老翁在花園街138號的梯間被一名女子搶去一條金鏈。黃文威攝
老翁在花園街138號的梯間被一名女子搶去一條金鏈。黃文威攝

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