銅鑼灣兩司機起爭執互毆 又潑水又擸電筒 兩敗俱傷被捕

今日（19日）中午12時許，警方接獲報案，指兩名男子於銅鑼灣駱克道463至483號銅鑼灣廣場二期對開發生爭執，大打出手，扭作一團。警方接報到場調查，以涉嫌普通襲擊拘捕一名29歲姓吳男子，另外亦以襲擊致造成實際身體傷害拘捕一名25歲姓陳男子。

網上流傳兩段影片，片中見到一名身穿白色衫的男子與一名綠衣男在銅鑼灣廣場二期對開的街頭扭作一團，其中白衣男手持電筒並爆粗：「X你老母臭X」。綠衣男的女友企圖拉走白衣男，但白衣男未有理會，反而繼續揮舞手上的電筒。綠衣男趁機施過肩摔將白衣男撻落地，綠衣男的女友亦無故被牽連拉落地。在場有兩名男子上前按住白衣男，阻止他再施襲。

另一條片顯示，綠色男頭部受傷流血，與女友站在欄杆旁邊，白衣男坐於地上，拖鞋飛脫。當時一名黑衣男子按住白衫男的膊頭，又指向路邊呼問：「呢個袋邊個㗎？」大約20秒後，黑衣男與一名男途人扶起白衣男，並稱「過嗰邊！抬高手！唔好郁呀下！」片段就此結束。

據了解，吳男駕駛私家車沿駱克道往銅鑼灣方向行駛，至堅拿道天橋下方時，陳男駕駛一輛掛有粵港牌的七人車從堅拿道天橋左轉入駱克道，吳男見狀響咹示意。兩車其後駛至駱克道與波斯富街交界、銅鑼灣廣場二期對開候燈，兩人怒氣未消落車爭執，其間陳男向吳男女友潑水，吳男護花心切出手推撞，陳男隨即從車內取出一支25厘米長的黑色手電筒施襲還擊。

混亂間，吳男左後腦受傷，手肘、大腿及膝頭擦損，陳男則膝頭擦損及大腿腫脹，兩人均被送往律敦治醫院治理。另外，吳男的女友大腿、膝頭及頸部受傷。