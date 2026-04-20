好市民獎｜機警女保安智擒竊匪 憑衣着線索助搜捕 警讚揚具高度警覺性

保安員談介玲早前在屋苑範圍巡邏期間，發現一名男子形跡可疑，憑藉敏銳的警覺性和責任感，成功制止該名企圖爆竊的男子，並協助警方將其拘捕，體現了保安員在防罪滅罪工作中的重要角色，見義勇為的表現更讓她榮獲本屆「好市民獎」。談笑言，期望透過自身的經歷，鼓勵身邊人在日常生活中時刻保持警覺，共同守護社區安全。

2023年6月某日，當時任職屋苑保安員的談介玲如常巡邏，當巡經案發樓層之際，她留意到一名男子在一個單位門口準備用鎖匙開門，起初未有異常。當她稍後折返同一單位時，再次見到這名男子在該單位前不斷把弄鎖匙，動作顯得極不自然，令談女士心生疑慮。談女士憶述，「當時這名男子的行為絕非尋常，而且神色有異，於是我決定上前查問。」

面對談女士的詢問，該名男子神色慌張，表現不耐煩，而且答非所問。談女士意識到對方並非住客，但未有「硬碰硬」採取行動，於是假裝繼續巡樓，並致電資深同事求助。當她再度折返現場時，對方已離開，幸好她留意到有半截斷掉的鎖匙遺留在鎖孔內，她立即意識到事態嚴重，隨即通知保安主任報警求助。

報警後，談女士未有鬆懈，一直在屋苑範圍尋找涉事男子。未幾，她憑藉記憶中疑犯身穿的衣服顏色，發現該名男子走向鄰座樓宇，並尾隨住客進入大堂。「他始終迴避我的目光，雖然距離有些遠，看不清他的樣子，但我認得他身上的衣服，肯定就是他。」她嘗試追上，但對方很快不見蹤影，於是談女士將此重要線索提供予抵達現場的警員。警方接手調查後，隨即展開系統性的掃蕩及搜查，同時翻查附近的閉路電視片段，再結合談女士的線索，初步鎖定疑犯。

處理案件的警員梅嘉樺指出，人員在搜捕期間發現一名神情木訥、四處遊蕩的男子，特徵與疑犯吻合，於是上前截查，對方聲稱「來找女朋友」，卻講不出詳細地址，及後於對方身上搜出一對黑色手袖及鉗子。經談女士即場指證，警方以涉嫌企圖爆竊罪將其拘捕，經進一步調查後，警方向該名男子作出檢控。最終法庭裁定該名男子一項「企圖入屋犯法罪」罪成，判監24個月。

談介玲坦言，現時回憶起當時隻身質問疑犯的動作「其實都幾危險」，若對方持有武器或突然發難，後果可能會很嚴重，但身為保安員，不能坐視不理。「確保屋苑安全，保障居民的安全是我們的責任，況且在遇上緊急或可疑情況時，我們會馬上報警，警察必定會立即趕來幫忙，因為警察也是我們的後盾。」

另一名負責案件的警長郭禮文讚揚談女士的高度警覺性與責任感，「充分體現了保安員不單是一份職業，亦是一份專業與承擔，談女士的決定，及時阻止了一宗嚴重罪案，守護了住戶的財產安全，值得鼓勵。」他又指，在處理案件時，建立完整的證據鏈對執法和後續的檢控工作至關重要，談女士在現場即時提供的資料，以及勇於指證竊匪，有助警方人員拘捕和作出檢控，成功將匪徒繩之於法。

記者 麥鍵瀧