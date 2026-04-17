亞博館搭建中攤位展板起火 工人淡定圍觀

亞博館今日（4月17日）下午12時17分，六號展館一個參展商攤位局部起火，並於約一分鐘內熄滅。社交平台Threads流傳片段所見，攤位當時起火光並冒煙，有火屑跌落地，大批工人在場圍觀。目擊者稱，其後有人持滅火筒將火救熄。

針對有網民詢問聽不到火警鐘情況，亞博館回覆查詢時表示，由於場館一直嚴格要求主辦單位及參展商採用阻燃物料，故是次火勢輕微，並未觸發自動消防警報。

火警期間火屑跌落地，大批工人圍觀。Threads：markkwok__

亞博館提到，事發時場館正進行展覽前期搭建工程，僅限工作人員進出。事件中無人受傷，亦無需疏散，對其他攤位及場館運作均沒有造成影響。相關展覽將按原定計劃舉行。起火原因仍在調查中。

亞博館重申，場內消防設施均定期進行維修保養及年度檢查，符合香港消防法例要求。亞博館將持續監察相關安全措施，確保場地安全。

亞博館表示將持續監察相關安全措施，確保場地安全。資料圖片