Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亞博館搭建中攤位展板起火 工人淡定圍觀

突發
更新時間：23:05 2026-04-17 HKT
發佈時間：23:05 2026-04-17 HKT

亞博館今日（4月17日）下午12時17分，六號展館一個參展商攤位局部起火，並於約一分鐘內熄滅。社交平台Threads流傳片段所見，攤位當時起火光並冒煙，有火屑跌落地，大批工人在場圍觀。目擊者稱，其後有人持滅火筒將火救熄。

針對有網民詢問聽不到火警鐘情況，亞博館回覆查詢時表示，由於場館一直嚴格要求主辦單位及參展商採用阻燃物料，故是次火勢輕微，並未觸發自動消防警報。

火警期間火屑跌落地，大批工人圍觀。Threads：markkwok__
火警期間火屑跌落地，大批工人圍觀。Threads：markkwok__

亞博館提到，事發時場館正進行展覽前期搭建工程，僅限工作人員進出。事件中無人受傷，亦無需疏散，對其他攤位及場館運作均沒有造成影響。相關展覽將按原定計劃舉行。起火原因仍在調查中。

亞博館重申，場內消防設施均定期進行維修保養及年度檢查，符合香港消防法例要求。亞博館將持續監察相關安全措施，確保場地安全。

亞博館表示將持續監察相關安全措施，確保場地安全。資料圖片
亞博館表示將持續監察相關安全措施，確保場地安全。資料圖片

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
田蕊妮再度患癌 持續低燒檢查發現淋巴有癌細胞須接受標靶治療 年半前透露患肺腺癌
00:49
田蕊妮再度患癌 持續低燒檢查發現淋巴有癌細胞須接受標靶治療 年半前透露患肺腺癌
影視圈
5小時前
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 一文看清申請資格/津貼範圍
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
生活百科
2026-04-16 11:56 HKT
田蕊妮再度患癌丨24年於台灣醫肺腺癌 去年返港談健康狀況 其夫曾指愛妻身體已100%沒癌細胞
00:49
田蕊妮再度患癌丨24年於台灣醫肺腺癌 去年返港談健康狀況 其夫曾指愛妻身體已100%沒癌細胞
影視圈
5小時前
星島申訴王 | 客人突翻舊賬 控訴「林作站」賣假袋 林作獨家回應：能安排退款 不算什麼錢！
申訴熱話
6小時前
何婉盈送別「讓愛高飛」。
親自送機 何婉盈「讓愛高飛」
馬圈快訊
11小時前
$198/斤阿拉斯加長腳蟹回歸！連鎖酒樓晚市大劈價 片皮鴨/海鮮/燒味$38起
$198/斤阿拉斯加長腳蟹回歸！連鎖酒樓晚市大劈價 片皮鴨/海鮮/燒味$38起
飲食
12小時前
怡和擬收購長和旗下百佳 據報將與惠康合組超市巨頭 分析：網購盛行驅使超市變陣
01:23
怡和擬收購長和旗下百佳 據報將與惠康合組超市巨頭 分析：網購盛行驅使超市變陣
商業創科
10小時前
百佳傳賣盤 港澳分店達240間 北上潮衝擊縮舖 90年代「黃老太」廣告創一代回憶
百佳傳賣盤 港澳分店達240間 北上潮衝擊縮舖 90年代「黃老太」廣告創一代回憶
商業創科
9小時前
上環斬人│男事主為證券公司負責人 上班途中遇襲 聲稱無結怨無欠債
00:58
上環斬人│男事主為證券公司負責人 上班途中遇襲 聲稱無結怨無欠債
突發
7小時前
喺自己屋苑做保安好爽？ 網民細數絕世筍工優點 有人因一理由力排眾議｜Juicy叮
喺自己屋苑做保安好爽？ 網民細數絕世筍工優點 有人因一理由力排眾議｜Juicy叮
時事熱話
8小時前