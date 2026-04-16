時薪$100變負債400萬 30歲女墮「代公司借貸」求職陷阱

網上求職騙案手法層出不窮，近日一名30歲女售貨員，於求職平台Moovup張貼簡歷後，接獲騙徒透過通訊軟件聯絡，誘使她代公司申請多筆貸款，聲稱公司會還款，事主轉賬借貸所得後，不但未能賺取分毫，更蒙受超過400萬元的巨額損失。近日一名30歲女售貨員遭遇

據了解，一名30歲女售貨員在Moovup平台張貼個人簡歷，數天後接獲騙徒透過WhatsApp聯絡。對方表示有意以時薪100元聘請她擔任在家辦公的行政助理，工作內容為整理表格、對比官網及二手網站價格，並稱公司主要業務為買賣手錶。其後騙徒指示事主申請多筆貸款，並承諾會將所有款項全數歸還。事主不虞有詐，陸續申請貸款並轉賬，事主最終損失超過400萬元。

一名女子墮入「代公司借貸」求職陷阱。FB：香港警察

警方總結此類案件，指出騙徒手法通常分為以下四個階段：

編造五花八門職位，例如行政助理、大型活動搞手等，在各大求職平台或社交媒體刊登廣告； 於WhatsApp聯絡受害人，假扮專業形象回應求職者查詢； 入職後不久以各種藉口要求受害人借貸，例如「幫大老闆融資或買奢侈品」、「協助籌集資金，將返還總數5%作報酬」、「公司資金在內地，要求幫忙周轉，每單可獲10%至15%佣金」、「公司要搞大型活動，要求墊支費用」等等； 一旦事主開始按對方要求，將借貸所得轉賬到指定銀行戶口，騙徒便以「公司會承擔債務」、「支付高額報酬」等說法，誘使事主繼續借貸或支付更多款項，直至察覺被騙。

警方呼籲求職者切勿輕信陌生來電，應主動核實公司背景；對不拘學歷經驗、彈性在家工作等職位要特別小心；若遇上借貸或墊資費用要求，應立即拒絕。若懷疑受騙，即打「防騙易18222」熱線求助。

騙徒通常以各種藉口，要求剛入職的受害人借貸。FB：香港警察