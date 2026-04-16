北角野豬墮海｜嘉道理農場稱幼豬疑曾遭狗咬 多處重創已人道毀滅

北角消防局一帶海傍，周一（4月13日）下午近4時，有一頭3呎長受傷小野豬被困海面，獲救後由愛協轉送嘉道理農場作進一步檢查。嘉道理農場暨植物園今日（4月16日）在社交平台表示，該野豬懷疑曾被狗隻襲擊至重創，獸醫團隊最終對該野豬人道毀滅，為免牠繼續承受不必要痛苦。

相關報道：北角年幼野豬墮海受傷 獲消防小艇救起 被送往嘉道理農場檢查

嘉道理農場表示，一頭受傷的雄性幼年野豬當日由愛護動物協會轉送至嘉道理農場暨植物園野生動物拯救中心，接受獸醫評估。經檢查後，該野豬身上有兩處非常大而深的傷口，極可能由狗隻襲擊所致。除主要傷口外，其身體不同部位亦分佈多處刺穿傷。由於傷勢嚴重，為免牠繼續承受不必要的痛苦，獸醫團隊最終對該野豬進行人道毀滅。

嘉道理農場坦言，其野生動物拯救中心接收多種野生動物，職責是評估受傷的野生動物，並在有康復可能的情況下提供治療及復康，待牠們適合重返自然時放回野外。可惜，團隊經常遇到一些因傷勢或病情過於嚴重而無法完全康復的個案，因此必須基於獸醫專業判斷及動物福利原則作出決定，這頭不幸的野豬正屬此類情況。