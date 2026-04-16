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金鐘斷煤氣｜食肆改用電磁爐 轉餐單減油炸食物 午市大致正常

突發
更新時間：14:10 2026-04-16 HKT
發佈時間：14:10 2026-04-16 HKT

金鐘一帶昨（15日）因有水管滲漏導致煤氣管道入水而暫停食水及煤氣供應，多間食肆因無水無煤氣，生意大受影響，今（16日）晨食水供應已經恢復，但煤氣仍然暫停，部份食肆改用煤氣公司提供的石油氣爐煮食，或靈活改餐單應急，但均期望盡快恢復煤氣供應。

受影響的範圍包括立法會大樓、力寶中心、遠東金融中心等，而遠東金融中心及力寶中心一帶均有多間食肆，其中大快活稱用煤氣公司提供的石油氣爐運作，大致正常。另一些食店改用電磁爐，改餐單減少油炸食品，增加水煮菜色，或提供有限度供應。而力寶中心一間中式酒樓暫時只供應鹵水食物及冷盤食物。中信大廈大家樂則貼出告示「暫停營業」。

據了解，金鐘以寫字樓居多，部分人於午飯期間改往灣仔或中環用餐，而區內的食肆雖然亦見人龍，但未算太多墟冚，情況尚算良好，未見排隊人士鼓譟。

今（16日）晨10時許，有工程人員在金鐘政府合署的後巷工作，可見他們揭開渠蓋檢視地底水管，但未有向記者透露詳細情況；而水務署人員亦在場提供技術支援。

相關新聞：金鐘多處煤氣中斷 爆地下水管滲水所致 食肆受影響包括立法會餐廳

據了解，水務署昨在調查喉管漏水位置時曾經暫停供水，並曾派出水車。現時琳寶徑一帶的煤氣供應已經恢復，惟事件源頭在金鐘政府合署，要待負責部門更換該段水喉，停止煤氣管道入水，所有受影響範圍才能恢復供應煤氣。

水務署昨日（15日）稱，經調查確認金鐘一幢大廈的內部供水管出現滲漏，導致煤氣管道入水，相關維修保養單位正安排進行有關的內部供水管維修工程。同時，得悉煤氣公司工程團隊亦已開展煤氣管的維修工作，以期盡快恢復相關煤氣供應。

 

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