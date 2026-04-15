金鐘多處煤氣中斷 爆地下水管滲水所致 食肆受影響包括立法會餐廳

金鐘有地下供水管爆裂，影響附近一帶煤氣供應中斷。今日（15日）早上，金鐘多處突然暫停煤氣供應，涉及力寶中心、中信大廈、遠東金融中心及海富中心等多幢大廈。至中午飯市時間，附近一帶有食肆生意受影響，需休市或由其他分店運來食物維持營業；立法會餐廳亦維持有限度服務。

據知，事件因金鐘有地底食水管爆裂，疑有水滲入煤氣喉，導致煤氣供應暫停，水務署及煤氣公司派員到場進行緊急維修。

水管爆裂導致煤氣喉管入水

煤氣公司回覆《星島頭條》查詢表示，今日早上金鐘遠東金融中心附近發生爆水管事故，波及煤氣公司該處的地底煤氣喉管並入水。爆水管事故影響金鐘區內個別樓宇的燃氣供應。煤氣公司隨即協助進行搶修，並聯絡受影響的食肆，為他們提供臨時煮食爐具和燃料，應付業務所需。

水務署在facebook專頁「滴惜仔」發文表示，署方今早接獲煤氣公司報告指金鐘部分用戶的煤氣供應因煤氣管道入水而受影響。在接獲報告後，署方即時與煤氣公司緊密溝通，並在附近一帶進行測漏，會聯同煤氣公司盡快確定事故成因並進行後續的維修工作。

現場所見，今日中午時分，海富中心的大家樂快餐店因煤氣供應暫停，生意受影響。職員表示，今晨8時許到中午都沒有煤氣供應，餐廳要由其他分店運送食物到來，以維持營業。而中信大廈的大家樂分店同受事件影響，門外貼出告示，指提早在午市前，在早上11時30分休市。

至於位於遠東金融中心的大快活快餐店和「香港地」餐廳，同樣沒有煤氣供應。其中大快活的職員指需要外借食物以繼續營運，而「香港地」餐廳的負責人則指生意沒有影響，因為餐廳使用電磁爐。

事故期間，立法會大樓餐廳亦維持有限度服務。據知該餐廳於下午1時起提供兩款午餐，包括小炒皇及生炒牛肉飯，另提供多士及三文治等輕食，而立法會綜合大樓5樓咖啡角則如常服務。