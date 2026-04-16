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跨部門掃黃及打擊黑工行動 無人機高空巡邏配合 拘捕19人

突發
更新時間：00:58 2026-04-16 HKT
發佈時間：00:58 2026-04-16 HKT

警方新界南總區機動部隊、葵青、荃灣、大嶼山及機場警區聯同相關部門人員，周三（15日）進行代號「冠軍」（CHAMPION）及「權能者」（POWERPLAYER）的反非法勞工及掃黃聯合行動，突擊搜查區內多個罪案黑點。行動中，人員配合警方推動「智慧警政」，利用小型無人機並配合地面人員行動，進行反罪惡高空巡邏，以提升整體防罪滅罪能力及行動效能。

行動中，警方共拘捕19人，分別是7名內地男子、8名內地女子、2名非華裔男子、一名本地男子及一名本地女子，年齡介乎36至63歲，分別涉嫌「在公眾地方管有攻擊性武器」、「盜竊」、「違反逗留條件」、「行使虛假文書」、「逾期居留」及「僱用不可合法受僱的人」。當中，六名被捕內地女子懷疑進行賣淫活動，在荃灣區涉嫌「違反逗留條件」被捕。所有被捕人現正被扣留調查，並將會由警方及相關部門作出跟進。

跨部門掃黃及打擊黑工行動拘捕19人 。警方圖片
跨部門掃黃及打擊黑工行動拘捕19人 。警方圖片
警方無人機高空巡邏配合。警方圖片
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