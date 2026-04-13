中年婦玩IG與「加密幣專家」陷網戀 轉賬逾200萬元後慘被「Ghost」

網戀陷阱頻頻。警方社交專頁「守網者」今日（4月13日）披露，過去一周的網上情緣騙案中，最高損失的一宗案件涉及超過200萬元。受害人為一名中年婦，她在社交平台Instagram誤信騙徒甜言蜜語，誤墮「穩賺不賠」的投資圈套。騙徒得手後，亦突然如鬼魂般消失，事主驚覺「被Ghost」，才知受騙。

據警方透露，騙徒在Instagram主動關注一名年過五十的女事主，透過貼文留言搭訕，以噓寒問暖火速建立戀人關係。騙徒隨後自稱「加密貨幣投資專家」，聲稱有「穩賺不賠」的投資。

警方指出，「被Ghost」是騙徒的慣用伎倆。守網者FB

騙徒其後誘導事主轉賬4萬港元，訛稱開設投資網站戶口手續費，再要求她分7次攜現金到實體店兌換USDT（泰達幣），並透過電子錢包將USDT轉至對方。當騙徒得手後，女事主隨即「被Ghost」。

警方指出，「被Ghost」是騙徒的慣用伎倆，當受害人失去「壓榨價值」時，便乾脆地消失。警方提醒市民，網上交友要帶眼識人，認清甜言蜜語背後目的。若然對方自稱專家，以任何藉口要求轉賬，應該「停一停、諗一諗」。如有懷疑，可使用守網者網站的「防騙視伏器」或手機版「防騙視伏App」，輸入可疑網址，評估詐騙風險。