東涌城巴車長猝逝｜與愛妻相濡以沫逾廿年 遺孀及9歲子頓失所依：唔知點算

東涌城巴回廠途中失控出事，42歲車長送院搶救無效。據了解，死者是家庭經濟支柱，與妻子相識於微時，婚後育有一名9歲兒子。對於摯愛遽然離世，自己頓失所依，王太深感徬徨無助，泣問：「唔知點算？ 」

死者姓王（42歲），與家人居住東涌區。據悉，死者與妻子自19歲已開始相識，彼此互相支持，一直儲錢，至28歲左右結婚。婚後王妻相夫教子，全職主婦，家庭開支由死者負責。3年前，死者由貨車司機轉為城巴司機，他身體壯健，一直沒大問題，但近日曾聲稱頭痛，服過止痛藥。

夫妻相濡以沫多年，原本期望未來會越來越好，豈料家中支柱驟然離去，王太深感徬徨，泣訴：「我而家唔知點算，我而家好多嘢要諗……我同親人唔係好親，又無乜朋友，又無返工，又無同事，我唔知搵邊個人可以問。」

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事發於昨（11日）晚上10時許，一輛準備回廠的城巴駛至松仁路時，突然失控衝上行人路，撞向巴士站及花槽。42歲姓王男司機一度被困車內，昏迷不醒，救援人員接報到場將其救出，並即場進行急救，其後送往北大嶼山醫院治理，惟經搶救後證實不治。

城巴早前表示，城巴每名同事都是團隊的重要成員，公司對於有車長在工作期間不幸離世深感哀痛，向其家屬致以最深切慰問，並會持續向家屬提供適切協助。城巴又提到，離世車長加入城巴團隊近三年，事故發生前一日為休息日，於周六晚上開始執行職務，協助駕駛非營運巴士進行車廠之間調度。事件中沒有其他受傷報告，城巴正全力配合警方調查事故經過及成因。