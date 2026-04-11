東涌城巴回廠途中失控剷上行人路 司機被困車內 送院不治

東涌發生嚴重交通意外。今日（11日）晚上10時許，一輛準備回廠的城巴駛至松仁路時，突然失控衝上行人路，撞向巴士站及花槽。42歲姓王男司機一度被困車內，昏迷不醒，救援人員接報到場將其救出，並即場進行急救，其後送往北大嶼山醫院治理，惟經搶救後證實不治。警方正調查事件原因，案件交由新界南總區交通部特別調查隊跟進調查。

據了解，涉事城巴當時未有載客，沿松仁路駛往車廠期間，至一巴士站對開失控，剷上左邊行人路，撞毀約四米鐵欄後，再衝上花槽，直至撞向行人天橋始告停下。

現場所見，巴士車頭嚴重損毀，擋風玻璃碎裂，碎片更飛散至行人天橋位置，幸未有擊中途人。涉事巴士其後由拖車拖走。

城巴表示，周六（4月11日）晚上約11時，城巴一輛非營運中的巴士於東涌松仁路涉及一宗交通事故。車長被即時送往醫院救治，於周日凌晨離世。

城巴稱，涉事車長加入城巴團隊近三年，事故發生前一日為休息日，於周六晚上開始執行職務，協助駕駛非營運巴士進行車廠之間調度。事件中沒有其他受傷報告，正全力配合警方調查事故經過及成因。城巴對於有車長在工作期間不幸離世深感哀痛，向其家屬致以最深切慰問，並會持續向家屬提供適切協助。