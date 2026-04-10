Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片｜柴灣樂軒臺「夾公仔機」店遭淋紅油　口罩男邊手機自拍邊犯案

突發
更新時間：07:25 2026-04-10 HKT
發佈時間：07:25 2026-04-10 HKT

柴灣發生店舖刑事毀壞案。今日（10日）清晨近5時，位於樂軒臺的一間「夾公仔機」店舖，遭一名神秘男子闖入淋潑紅油。店主透過閉路電視發現事件後報警，惟警員到場時疑犯已逃去無蹤。警方正調查其犯案動機。

過程僅數秒　疑犯左手持手機拍攝紀錄

根據店內閉路電視畫面顯示，事發時一名戴鴨嘴帽、黑色口罩及身穿深色風褸的男子，突然闖入店內。他右手持有一個盛載紅油的膠樽，迅速向店內多部夾公仔機及地面淋潑，隨後將膠樽棄置現場並轉身逃離。

值得注意的是，疑犯在行兇期間，左手一直拿着手機進行拍攝，整個過程僅持續數秒，動作熟練，疑似是為了向幕後指使者交代或作紀錄。

苦主出資16萬創業　事先未接恐嚇

據悉，受害店舖開業僅約3個月，由一名青年獨資經營，創業成本約16萬港元。負責人向警方表示，店舖此前從未收過任何恐嚇或勒索，亦未與人結怨，對於店舖突然被針對感到莫名其妙。

案發後，店內多部機器及地面留下觸目驚心的紅油漬，地面、牆壁和夾公仔機的表面大部分都被紅油漬染上。警方已將案件列作「刑事毀壞」，正全力追緝該名戴帽男子的下落。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
生活百科
17小時前
居深港漂曬落馬洲「守水塘」筍工 被公司發現後下場竟是... 哭訴：好日子徹底到頭
居深港漂曬落馬洲「守水塘」筍工 被公司發現後下場竟是... 哭訴：好日子徹底到頭
生活百科
17小時前
DSE開考日撞正「殺手」司機！女生call車元朗去錦繡 離奇被送入馬灣 司機竟反問「可唔可以補考？」｜Juicy叮
02:35
DSE開考日撞正「殺手」司機！女生call車元朗去錦繡 離奇被送入馬灣 司機竟反問「可唔可以補考？」｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
公眾投選理大年度十大科研與創新故事 印證大學卓越創科成果 驅動香港醫療創新及AI+發展
創科資訊
2026-04-09 07:30 HKT
東張西望｜港女哭訴內地丈夫出軌召妓  攞完居留權金屋藏嬌  老婆北上踢竇大巴摑渣男
東張西望｜港女哭訴內地丈夫出軌召妓  攞完居留權金屋藏嬌  老婆北上踢竇大巴摑渣男
影視圈
10小時前
全新口岸免費巴士4月開通！深圳灣來往寶能太古城 大型商場/公園一站式吃喝玩樂
全新口岸免費巴士4月開通！深圳灣來往寶能太古城 大型商場/公園一站式吃喝玩樂
旅遊
20小時前
公屋舊牆裂縫成「提款機」？業內人爆公屋裝修3大「抽水位」 報價單見此句或已中伏｜Juicy叮
公屋舊牆裂縫成「提款機」？業內人爆公屋裝修3大「抽水位」 報價單見此句或已中伏｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
給十九歲的我丨張婉婷發公開信反擊「未授權」內幕 斥英華女校「講大話」 強調阿佘曾簽同意書
給十九歲的我丨張婉婷發公開信反擊「未授權」內幕 斥英華女校「講大話」 強調阿佘曾簽同意書
影視圈
9小時前
澳門｜七旬翁獲「每周一次性服務」作報酬　與內地女假結婚12年終被揭發
突發
6小時前
BNO移英潮 港人成英國最大海外業主 持貨總值逾千億
02:22
BNO移英潮 港人成英國最大海外業主 持貨總值逾千億
海外置業
2026-04-09 06:00 HKT