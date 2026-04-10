有片｜柴灣樂軒臺「夾公仔機」店遭淋紅油　口罩男邊手機自拍邊犯案

柴灣發生店舖刑事毀壞案。今日（10日）清晨近5時，位於樂軒臺的一間「夾公仔機」店舖，遭一名神秘男子闖入淋潑紅油。店主透過閉路電視發現事件後報警，惟警員到場時疑犯已逃去無蹤。警方正調查其犯案動機。

過程僅數秒 疑犯左手持手機拍攝紀錄

根據店內閉路電視畫面顯示，事發時一名戴鴨嘴帽、黑色口罩及身穿深色風褸的男子，突然闖入店內。他右手持有一個盛載紅油的膠樽，迅速向店內多部夾公仔機及地面淋潑，隨後將膠樽棄置現場並轉身逃離。

值得注意的是，疑犯在行兇期間，左手一直拿着手機進行拍攝，整個過程僅持續數秒，動作熟練，疑似是為了向幕後指使者交代或作紀錄。

苦主出資16萬創業 事先未接恐嚇

據悉，受害店舖開業僅約3個月，由一名青年獨資經營，創業成本約16萬港元。負責人向警方表示，店舖此前從未收過任何恐嚇或勒索，亦未與人結怨，對於店舖突然被針對感到莫名其妙。

案發後，店內多部機器及地面留下觸目驚心的紅油漬，地面、牆壁和夾公仔機的表面大部分都被紅油漬染上。警方已將案件列作「刑事毀壞」，正全力追緝該名戴帽男子的下落。