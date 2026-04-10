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澳門｜七旬翁獲「每周一次性服務」作報酬　與內地女假結婚12年終被揭發

突發
更新時間：02:45 2026-04-10 HKT
發佈時間：02:45 2026-04-10 HKT

澳門治安警察局近日偵破一宗跨越12年的假結婚案件。一名七旬老翁承認早年為了獲取內地女子提供的性服務，達成協議與其登記結婚，並協助對方及其子女騙取澳門居留權。這段虛假關係維持逾十年後離婚，直至老翁近期欲再申請新任內地妻子移居澳門，才因婚姻紀錄異常被警方識破。

以性服務換居留權　助母子三人成功定居

涉案男子姓劉（70多歲，報稱物流工人），其前妻姓陳（60歲，報稱保安員，現已持有澳門證件）。據報陳女早年在澳門擔任外僱，於食店工作時結識劉翁。兩人於2007年在內地登記結婚，劉翁隨後以夫妻團聚為名，為陳女及其兩名繼子女申請移居澳門，並於2011年獲批定居。

這段關係一直維持到2019年，雙方才正式離婚。劉翁在調查期間承認，與陳女的協議是以「每周一次性服務」作為報酬，藉此協助對方母子三人騙取澳門居民身份。

欲再娶新妻惹疑　治安警查紀錄揭聚少離多

案件的轉折點發生於近日。劉翁再度申請與一名姓莫的內地女子「團聚」，治安警在審查申請時翻閱其過往婚姻紀錄，赫然發現他與前妻陳女在婚後的交往極少，生活軌跡完全不似正常夫妻，懷疑涉及不實婚姻。

警方於本周二（7日）分別在氹仔某酒店及關閘口岸截獲劉翁與陳女。儘管劉翁承認與前妻造假，但他極力辯稱與現任莫姓妻子的申請屬真結婚，不涉及違法行為。而陳女則全盤否認假結婚的指控。

移送檢察院偵辦　兩被告涉多項罪名

澳門治安警指出，綜合各項調查所得，劉、陳二人已涉嫌觸犯第16/2021號法律中「關於身份的虛假聲明」以及「為取得許可而虛偽作出並主張某些法律行為」等罪名，案件目前已移送檢察院作進一步審理。

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