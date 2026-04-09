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尖沙咀卡牌專門店遇竊 黑衣賊偷25萬元稀有Pokémon卡

突發
更新時間：17:19 2026-04-09 HKT
發佈時間：17:02 2026-04-09 HKT

近年愈來愈多人投資Pokémon（寶可夢）卡，特別是密封盒或PSA高分的稀有卡，讓市場投資者趨之若鶩。今日（9日）尖沙咀發生一宗盜竊案，兩張約值25萬元、PSA 10滿分的稀有Pokémon卡被人盜去。

事發於下午3時許，一名年約40歲男子進入加連威老道41號的Pokémon卡牌專門店「LIGHT TCG」，趁機偷走店內兩張約值25萬元的Pokémon卡，之後往漆咸道南方向逃去無蹤。警方接報到場調查，並翻查店內的閉路電視片段，正追緝一名身穿黑衫黑褲的賊人，油尖警區刑事調查隊第7隊接手跟進，暫時未有人被捕。

據了解，賊人當時戴上口罩及Cap帽，他佯裝顧客入內，聲稱有意購買兩張稀有Pokémon卡，要求職員從櫥窗拿出。其後男子要求職員將兩張卡放在枱上讓他拍照鑑定，之後趁機擸走，奪門而去。

警方到場調查。曾志恒攝
警方到場調查。曾志恒攝
警員在店內進行調查。曾志恒攝
警員在店內進行調查。曾志恒攝
涉案店舖暫停營業。曾志恒攝
涉案店舖暫停營業。曾志恒攝

涉事的卡牌專門店在社交平台發文，指被偷的兩張Pokémon卡為PSA 10滿分的「裂空座變裝比卡超」。翻查資料，該兩張Pokémon卡於2016年7月6日在日本推出，是在限定時間內發售的特別版卡牌，卡上的比卡超身披廣受粉絲歡迎的超級進化版烈空坐 X和Y 的外衣。

被偷的兩張Pokémon卡為PSA 10滿分的「裂空座變裝比卡超」。
被偷的兩張Pokémon卡為PSA 10滿分的「裂空座變裝比卡超」。

1996年日本Media Factory 以「Expansion Pack」之名推出首套Pokémon 集換式卡牌，隨着收藏市場發展，Pokémon 卡逐漸成為全球收藏界的熱門項目，其價值一般取決於稀有度，鑑定機構會就卡牌完好度評分，評分愈高，市場價值通常愈高，稀有卡則可達數百萬美元。早前一張獲PSA 10滿分評級的「比卡超插畫師」藏卡，錄得逾1.2億港元的天價成交，震驚投資界。
 

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